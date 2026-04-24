Sarah Engels appelliert an Fans mit Song aus Hasskommentaren

Sarah Engels (33) hat auf die zahlreichen Hassnachrichten reagiert, die sie in den vergangenen Wochen auf Social Media erhalten hat – und zwar auf ganz besondere Weise. In einem neuen Instagram-Reel singt die Sängerin echte Kommentare nach, die ihr Nutzer geschickt haben. Dabei sitzt sie vor dem Spiegel und lässt sich stylen. Einer der Kommentare, den sie vertont, lautet: "Die geht mir so auf den Sack. Ich hoffe, wir werden Letzter beim ESC. Dann ist die Frau hoffentlich Geschichte." Auch beleidigende Aussagen über ihren Körper sind darunter. In ihrer Story kündigt sie das Video mit den Worten an: "Ich singe heute mal… Hasskommentare. Ein ganz besonderer Song für ganz besondere Menschen."

Während sie die Zeilen vorträgt, lacht sie gemeinsam mit ihrer Stylistin – die Stimmung wirkt ausgelassen. Doch hinter dem humorvollen Ansatz steckt auch ein ernster Appell: In ihrem Instagram-Beitrag schreibt sie, dass sie zwar vieles mit Humor nehme und darüber lachen könne, es aber Menschen gebe, die das nicht können. "Worte können echten Schaden anrichten. Deswegen: Denkt vielleicht einen Moment nach, bevor ihr etwas schreibt", betonte Sarah. Sie ruft ihre Follower dazu auf, sich online mehr gegenseitig zu unterstützen, anstatt sich kleinzumachen. Auch mit Blick auf den Eurovision Song Contest, bei dem sie mit ihrem Song "Fire" für Deutschland in Österreich antritt, hat sie eine klare Botschaft: "Lasst uns zeigen, dass Deutschland auch laut, liebevoll, unterstützend und stolz sein kann."

Dass Kommentare über ihren Körper für Sarah, die mit 18 Jahren durch ihre Teilnahme bei DSDS schlagartig berühmt wurde, kein neues Thema sind, hat sie zuletzt in dem Podcast "deep und deutlich" offenbart. Schon in der Kindheit habe sie sich unwohl in ihrer Haut gefühlt: "Ich war in dem Alter ein bisschen moppelig. Ich habe mich nie wirklich wohl in meinem Körper gefühlt", blickte sie zurück. Die jüngste Welle an Kritik trifft sie also nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Wochen geriet die Sängerin, die gemeinsam mit ihrem Ex Pietro Lombardi (33) einen Sohn großzieht, gleich mehrfach ins Kreuzfeuer – zunächst wegen ihrer ESC-Teilnahme, dann wegen eines Videos, in dem sie mit afrikanischen Kindern singt und das sie auf Social Media teilte.

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

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Imago Sarah Engels singt bei der Generalprobe zur 5. DSDS-Liveshow 2011 in Köln

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Imago Pietro Lombardi und Sarah Engels beim In Touch Award 2016 in Düsseldorf