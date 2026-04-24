Am Papa-Tag: Anne Wünsches Tochter täuschte Krankheiten vor

Anne Wünsche (34) und ihr Ex Henning Merten (35) stritten sich heftig im Netz. Die Influencerin lebt inzwischen auf Mallorca, während Juna bei ihrem Vater geblieben ist. Im Promiflash-Interview spricht Anne offen über eine turbulente Zeit, in der ihre Tochter die Wochenenden beim Papa regelrecht gemieden haben soll – und sogar zu drastischen Mitteln griff, um dort nicht erscheinen zu müssen. "Anfang 2025 fing sie an, selbst Wochenenden abzusagen und sogar Bauchschmerzen oder Krankheiten vorzutäuschen", erzählt Anne.

Das änderte sich laut Anne allerdings schlagartig, als sie ihren Auswanderungsplan nach Spanien bekanntgab. Henning habe ihr zuvor sogar grünes Licht für den Umzug gegeben, weil er selbst ins Ausland wollte, so die Influencerin. Den entscheidenden Ausschlag, dass Juna bei ihrem Vater einziehen wolle, gab dann offenbar ein eigenes Kinderzimmer: "Im November bekam sie dann endlich ein eigenes Kinderzimmer und viele neue Sachen – ab da an war ich machtlos." Über die Umstände, unter denen das alles ablief, zeigt sie sich noch immer bewegt: "Ich hätte mir nur gewünscht, dass es ohne Machtspielchen und Gerichtsprozesse stattgefunden hätte."

Vor rund einer Woche hatte Anne in einem mehrteiligen Instagram-Statement noch einmal nachgelegt und schwere Vorwürfe erhoben. Sie sprach von "Manipulation" und davon, dass Juna "keine freie Wahl" gehabt habe. Außerdem behauptete sie, ein Richter habe auf Wunsch von Henning ein Ausreiseverbot verhängt. Anne erklärte, dass ihre Tochter deshalb bei berufsbedingten Auslandsaufenthalten der Mutter zwangsläufig zum Vater gemusst habe. Dort sei Juna laut Anne mit Geschenken überhäuft worden. "Ich als Mutter hatte gar keine Chance, dagegenzuwirken", erklärte sie. Henning wies die Vorwürfe im Podcast "Die Mertens" entschieden zurück: "Wir haben da gar nichts manipuliert. [...] Wir haben einfach unser Leben gelebt."



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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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Instagram / anne_wuensche Juna, Tochter von Anne Wünsche und Henning Merten

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Imago Henning Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Roßlau, 02.08.2025