Gewusst? Kurt Cobain benannte seinen größten Hit nach Deo

Eine betrunkene Nacht, eine Sprühdose und ein Deo – so begann die Geschichte hinter Nirvanas Welthit "Smells Like Teen Spirit". In den frühen 90ern in Kurt Cobains (†27) Apartment in Olympia, Washington, kritzelte Freundin Kathleen Hanna nach einer wilden Tour durch die Stadt den Satz "Kurt smells like Teen Spirit" an die Schlafzimmerwand. Kurt verstand die Spitze nicht: Teen Spirit war ein neues Deodorant für Mädchen, das seine damalige Freundin Tobi Vail benutzte. Monate später nutzte Kurt die Worte für einen neuen Songtitel – und aus dem spontanen Scherz wurde der Name der Hymne, die ab 1991 Clubs und Charts aufmischen sollte. Kathleen erzählte die Episode später bei der Live-Show "Our Hit Parade".

Musikalisch zielte Kurt auf Eingängigkeit. "Ich wollte den ultimativen Popsong schreiben. Im Grunde habe ich versucht, die Pixies zu kopieren", sagte er dem Magazin Rolling Stone. Bassist Krist Novoselic (60) war zunächst wenig begeistert und nannte den ersten Riff-Vorschlag "lächerlich", zitierte uDiscoverMusic den Bassisten. Schlagzeuger Dave Grohl (57) betonte rückblickend, dass vor allem der Clip im Highschool-Gym mit aufmüpfigen Cheerleadern und einem Hausmeister den Ausschlag gab: "Aber das Video war wahrscheinlich das Schlüsselelement, damit der Song ein Hit wurde", so Dave.

"Smells Like Teen Spirit" erschien am 10. September 1991 zunächst als Single in den USA und war die Vorabveröffentlichung des Albums "Nevermind". Der Song katapultierte Nirvana weltweit in den Mainstream – sehr zum Missfallen von Kurt selbst. Die Popularität des Titels empfand er zunehmend als Last. "Es ist fast schon peinlich, ihn zu spielen", sagte er 1994. "Sobald er in den Mainstream gelangte, war es vorbei." Im Sommer 2021 knackte "Smells Like Teen Spirit" auf Spotify die Marke von einer Milliarde Streams.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kurt Cobain

Anzeige Anzeige

ActionPress/UPPA/face to face Nirvana 1991: Dave Grohl, Kurt Cobain und Krist Novoselic

Anzeige Anzeige

Getty Images Krist Novoselic und Dave Grohl, Nirvana-Bassist und -Schalgzeuger

Anzeige