"Let's Dance": Welcher Promi soll heute die Koffer packen?

Die diesjährige Staffel Let's Dance ist in vollem Gange. In Folge sieben kämpfen noch acht Duos bestehend aus Promis und Profitänzern um den Sieg. In der heutigen Liveshow stehen die "Iconic Dances" an – Tänze aus den vergangenen Jahren, die sich in das Gedächtnis der "Let's Dance"-Fans eingebrannt haben. Eine Herausforderung für die diesjährigen Promis: Können sie mit ihren Vorgängern mithalten? Oder mit anderen Worten, wer wird sich beweisen und wer muss die Show heute Abend verlassen? Stimmt ab in der Umfrage unter dem Artikel!

"Let's Dance" gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Die Sendung läuft bereits seit 2006 auf RTL und bringt seitdem regelmäßig Promis verschiedenster Branchen auf das Tanzparkett – die besten Tänze aus den vergangenen Jahren werden heute Abend noch einmal neu interpretiert. Mit dabei sind Performances von Sarah Engels (33), Rúrik Gíslason (38), Moritz Hans (30) oder Valentina Pahde (31). Die diesjährigen Stars müssen daher auf dem Parkett alles geben und ihr Gelerntes unter Beweis stellen. Um den Sieg kämpfen derzeit noch Joel Mattli und Malika Dzumaev (35), Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38), Milano (27) und Marta Arndt, Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38), Ross Antony (51) und Mariia Maksina, Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35), Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster sowie Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37).

In den vergangenen Wochen haben verschiedene Verletzungen den gewohnten Show-Ablauf durcheinandergebracht. Zunächst musste Esther Schweins (56) wegen zweier gebrochener Rippen das Training absagen und damit auch die Show verlassen – dafür durfte Bibi, die zuvor ausgeschieden war, als Promi-Tänzerin zurückkehren. Nun meldet auch Profitänzer Alexandru Ionel (31), der zuvor mit Betty Taube (31) getanzt hat, eine Verletzung: Beim Aussteigen aus einem Zug rutschte er zwischen Bahnsteig und Zugtreppe ab und präsentierte im Anschluss ein großzügig bandagiertes Bein im Netz.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der 5. Show von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich

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RTL / Stefan Gregorowius Sonya Kraus, Bianca "Bibi" Heinick und Esther Schweins bei "Let's Dance" 2026

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