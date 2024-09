So lange dauerten Dreharbeiten für "Heartstopper"-Sexszenen

In wenigen Wochen dürfen sich die Fans endlich über neue Folgen der Netflix-Serie Heartstopper freuen. Hauptdarsteller Kit Connor (20) gibt den Zuschauern bereits jetzt kleine Einblicke darauf, was sie Anfang Oktober erwartet – unter anderem wird es zwischen den Charakteren in Sexszenen ziemlich intim! "Wir haben eine Menge Filmmaterial dafür gedreht. Nicht viel davon ist tatsächlich in der Serie gelandet. Aber die Sexszenen haben wir etwa sieben Stunden lang gedreht!", verrät der Schauspieler im Interview mit The Sunday Times.

Für die Umsetzung der intimen Szenen standen Kit und Co-Star Joe Locke (20) unter der Anleitung eines Intimacy Coordinators, der sie bereits seit der ersten Staffel begleitet. Dieser Coach unterstützt sie dabei, sich in intimen Momenten vor der Kamera wohler zu fühlen und die Szenen realistisch darzustellen. Kit betont, dass die Serie zusammen mit ihren Darstellern gewachsen sei: "Ich würde nicht sagen, dass wir aus der Show herausgewachsen sind, denn die Show wächst von selbst." Dies spiegelt sich in den neuen, mutigeren Szenen wohl wider.

Für die dritte Staffel bekommt der Cast außerdem Zuwachs! Die Fans dürfen sich neben neuen Schauspielern also auch auf neue spannende Charaktere freuen. Bridgerton-Star Jonathan Bailey (36) wird in die Rolle des Jack Maddox schlüpfen und soll die Beziehung zwischen Charlie und Nick aufmischen. Ebenfalls mit dabei werden Darragh Hand als Michael Holden, Hayley Atwell (42) als Nicks Tante Diane sowie Eddie Marsan als der Therapeut Geoff sein. Von Olivia Colman (50) müssen sich die Zuschauer allerdings in der neuen Staffel verabschieden. Aufgrund anderweitiger Termine wird die The Crown-Darstellerin erst einmal aussteigen. "Ich fühle mich schrecklich deswegen. Ich habe das Gefühl, dass ich Teil einer der schönsten Sachen war, an denen ich je teilgenommen habe", äußerte sie sich gegenüber Forbes.

Netflix / Samuel Dore Joe Locke und Kit Connor in "Heartstopper"

Getty Images Olivia Colman, Schauspielerin

