"Heartstopper"-Staffel drei: Das sind die ersten Setbilder!

Im Herbst dieses Jahres soll es endlich so weit sein und die dritte Staffel der beliebten LGBTQ+-Serie "Heartstopper" soll für jeden Zuschauer auf Netflix abrufbar sein. Für diejenigen, die nicht länger warten können, hat der Streaming-Riese nun die ersten Bilder vom Set veröffentlicht. Darauf zu sehen sind natürlich die Hauptdarsteller Charlie, gespielt von Joe Locke (20), und Nick, gespielt von Kit Connor (20), die sich auf einem der Fotos innig in die Augen blicken und verliebt anlächeln. Aber auch William Gao, der Tao verkörpert, und Yasmin Finney, die die Figur Elle spielt, kommen sich wohl noch näher.

So harmonisch, wie es die Bilder vermuten lassen, soll es allerdings in der dritten Staffel nicht durchgehend bleiben. "Nach dem Ende der Sommerferien stellen die Freund*innen im Laufe der Monate allmählich fest, dass das Schuljahr sowohl Freuden als auch Herausforderungen bereithalten wird", teasert die Streaming-Plattform schon jetzt an und verrät weiter: "Während sie mehr übereinander und ihre Beziehungen erfahren, Events und Partys planen und darüber nachdenken, welche Uni infrage kommt, müssen alle lernen, sich aufeinander zu verlassen, wenn das Leben nicht nach Plan verläuft." Zwei Fotos zeigen passend dazu auch jeweils Charlie und Nick, die beide einen offensichtlich nachdenklichen und bedrückten Eindruck machen.

Bereits im März dieses Jahres verriet die Netflix, dass sich die "Heartstopper"-Fans im Herbst auf neue Folgen freuen können. Fest steht bereits: Es wird spannend! Nick und Charlie sollen sich körperlich immer näher kommen. Im Fokus von Staffel drei soll allerdings vor allem Charlies Schwester Tori stehen und wie sie von den mentalen Problemen ihres Bruders beeinflusst wird. "Heartstopper" basiert auf den Comicromanen von Alice Oseman, von denen es aktuell fünf Bände gibt.

Netflix Yasmin Finney und William Gao in "Heartstopper"

Netflix Joe Locke und Jenny Walser in "Heartstopper"

Netflix Der Cast von "Heartstopper"

Netflix Joe Locke und Tobie Donovan in "Heartstopper"

Netflix Kit Connor in "Heartstopper"

Netflix Joe Locke in "Heartstopper"

