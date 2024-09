Joe Locke verletzte sich bei langen "Heartstopper"-Sexszenen

In wenigen Tagen dürfen sich die Fans endlich über neue Folgen der Netflix-Serie Heartstopper freuen. Kürzlich gab Kit Connor (20) gegenüber GQ Hype bereits einen kleinen Einblick in die intimen Szenen der dritten Staffel. Für die habe er gemeinsam mit Joe Locke (21) viele Stunden lang gedreht, was nicht ganz spurlos an Joe vorbeigegangen sei. "Wir haben sieben Stunden lang die sexy Szenen gedreht. Wir waren total kaputt. Joe hat eine riesige Kruste an seinem Kinn bekommen", plauderte Kit aus. Sein Co-Star pflichtete ihm bei: "Es war schrecklich. [...] Wir haben uns so viel geküsst, dass es nicht abgeheilt ist und immer schlimmer wurde."

Von der Kruste sei bei der finalen Fassung in der Serie aber nicht viel zu sehen. "Alle Szenen wurden in Charlies Haus gedreht. Wenn man ganz genau hinsieht, kann man entweder ein wenig vom Schorf sehen oder mein Kinn ist total glattgebügelt. Sie mussten es retuschieren, weil es so schlimm war", erklärte Joe weiter. Kit ist offenbar glimpflich davongekommen, er erwiderte grinsend: "Das hat Spaß gemacht. Das Küssen hat Spaß gemacht."

Für die Umsetzung der intimen Szenen standen Kit und Joe unter der Anleitung eines Intimacy Coordinators. Dieser Coach unterstützte sie dabei, sich in intimen Momenten vor der Kamera wohlfühlen und die Szenen realistisch darstellen zu können. "Wir hatten eine nette, langsame Entwicklung, was uns als Schauspieler und Menschen betrifft, die sich immer besser kennenlernen und immer wohler in der Gegenwart des anderen fühlen. Wir haben in der ersten Staffel mit Küssen angefangen und uns von dort aus gesteigert", erklärte Kit.

Samuel Dore/Netflix Kit Connor und Joe Locke in "Heartstopper"

Getty Images Kit Connor, Schauspieler

