Einstiger NFL-Profi Josh Mauro ist mit 35 Jahren verstorben

Trauer in der NFL: Der ehemalige Football-Profi Josh Mauro ist verstorben. Das gibt sein Vater Greg heute in einem Statement auf Facebook bekannt. "Unter Tränen und mit gebrochenem Herzen, doch gefestigt in der unerschütterlichen Gewissheit, dass unser geliebter Josh Mauro nun geheilt und erneuert ist – und in der Gegenwart des Herrn lebt –, bitten wir demütig um eure Gebete, während unsere Familie diesen verheerenden Verlust unseres wunderbaren Sohnes, Bruders, Onkels, Enkels und Freundes durchlebt. Am Donnerstag, dem 23. April, tat Josh seinen letzten Atemzug auf dieser Erde und seinen ersten im Himmel", schreibt der trauernde Papa. Gleichzeitig betont Greg, dass die Gebete der Fans und Follower der Familie Kraft und Trost spenden.

Zu Joshs Todesumständen ist bisher nicht viel bekannt, er wurde nur 35 Jahre alt. Der Sportler zog sich 2021 aus der NFL und dem Profisport zurück, zuletzt gehörte er noch zum Practice Squad der Arizona Cardinals. Das Team meldet sich auf X zu Joshs Tod zu Wort. "Es bricht uns das Herz, von Josh Mauros Tod zu erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten. Zudem sprechen wir jedem, der um diesen Verlust trauert, unser Beileid aus", heißt es in einer Stellungnahme.

Josh wurde in Großbritannien geboren, zog aber schon als Kind mit seinen Eltern in die USA und wuchs in Texas auf. Seine Karriere im Football begann schon zu Schul- und College-Zeiten. Am College spielte er für die Stanford Cardinals auf der Position des Defense End. Joshs Karriere im Profisport begann 2014, als die Pittsburgh Steelers ihn als Free Agent ins Team holten. Noch im selben Jahr wechselte er nach Arizona und wurde dort Teil der Startaufstellung. Dem Team blieb er bis 2017 treu. Bis zu seinem Ende als Profisportler spielte er unter anderem für die New York Giants, die Las Vegas Raiders und die Jacksonville Jaguars.

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Getty Images Josh Mauro nach dem 17:14-Sieg der Arizona Cardinals gegen die Kansas City Chiefs in Glendale, 7. Dezember 2014

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Getty Images Josh Mauro während des Spiels der Arizona Cardinals bei den Chicago Bears im Soldier Field, 20. September 2015

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Getty Images Josh Mauro trifft zum Training Camp der Arizona Cardinals im University of Phoenix Stadium ein, 1. August 2015