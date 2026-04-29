Yungblud überrascht Konzertbesucherin (72) mit intimer Geste

Mit einem emotionalen Heimspiel hat Yungblud (28) den Auftakt seiner "Idols World Tour" gefeiert – und dabei einen Moment geliefert, der im Internet gerade die Runde macht. Rund 14.000 Fans feierten den britischen Musiker in der Utilita Arena in Sheffield. Unter ihnen befand sich eine ganz besondere Konzertbesucherin: eine 72-jährige Frau, die den Sänger spontan bat, ihre Brüste zu signieren. Yungblud kam der Bitte nach, und ein Clip davon verbreitete sich anschließend rasend schnell in den sozialen Medien. Gegenüber The Sun kommentierte er die skurrile Begegnung begeistert: "Ich habe heute Abend die Brüste einer Oma signiert." Überrascht fügte er hinzu, die Frau erinnere ihn an seine eigene Großmutter.

Abseits dieses viralen Moments hatte der Abend noch weitere Highlights zu bieten. Yungblud widmete die Performance seines Songs "Changes" – für den er im Februar einen Grammy gewonnen hatte – dem verstorbenen Rockstar Ozzy Osbourne (†76), der 2025 verstarb. Er fragte das Publikum, ob es in Ordnung sei, das Stück "für einen Freund im Himmel" zu singen. Zudem durfte eine Zuschauerin auf die Bühne kommen und gemeinsam mit ihm Gitarre spielen – ein Ritual, das bei seinen Konzerten bereits Tradition hat und das Fans in den vorderen Reihen besonders herbeifiebern. Am Ende des Abends zeigte sich der Sänger gerührt und betonte, dass dieser Erfolg in Yorkshire entstanden sei und man ihn nun gemeinsam zurück nach Hause gebracht habe, wie watson berichtet.

Trotz der ausgelassenen Stimmung war Yungblud vor dem Konzert sichtlich nervös gewesen. Weil er "keine Sekunde geschlafen" hatte, rief er mitten in der Nacht sogar seine Mutter an. Dass Sheffield für ihn ein ganz besonderer Ort ist, überrascht kaum: Der Musiker stammt aus Doncaster, das nur wenige Kilometer entfernt liegt. Auf der Bühne ließ er sich von seiner Aufregung jedoch nichts anmerken – energiegeladen und zeitweise oberkörperfrei performte er seine Songs und rief die Menge von Beginn an dazu auf, laut zu sein und den Tourstart gemeinsam zu feiern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Yungblud, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

Anzeige Anzeige

Imago Yungblud live in Kopenhagen, Oktober 2025