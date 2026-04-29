Schlechte Schläfer? Clea-Lacy Juhn gibt Update zu Zwillingen

Clea-Lacy Juhn (34) hat ihre Follower auf Instagram mit einem erfreulichen Update aus dem Mama-Alltag überrascht. Im Rahmen einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, wie die Influencerin ihre Zwillingssöhne Mika und Mišah abends ins Bett bekommt. Lange war das Einschlafen der kleinen Jungs ein echtes Thema für die Zweifachmama – doch offenbar hat sich die Situation inzwischen deutlich entspannt.

Clea-Lacy schilderte das aktuelle Abendritual in ihrer Story recht detailliert. Die Familie geht gemeinsam ins Bett, schaut noch Bücher an, dann löscht sie alle Lichter und legt sich hin. Die Jungs toben danach noch ein bisschen und kommen auf ihre eigene Art zur Ruhe. "Mika macht das an meinen Haaren, Mišah mit Duttis", schreibt sie. Nach rund 15 Minuten kuscheln sich beide an sie – einer links, einer rechts – und schlafen dann ein. "Früher wäre das undenkbar gewesen und ich bin so glücklich, dass ich bei dem Schritt angekommen bin, dass beide so einschlafen", so Clea-Lacy weiter.

Dass das nicht immer so war, hatte sie schon vor einiger Zeit offen zugegeben. Die Influencerin berichtete damals erschöpft davon, dass die Zwillinge abends einfach nicht zur Ruhe kamen und erst gegen zehn oder halb elf ins Bett gingen. Besonders belastend war für sie der Verlust ihrer abendlichen Auszeit, die ihr früher wichtig war, um neue Energie zu tanken. Umso größer scheint jetzt die Erleichterung, dass das gemeinsame Einschlafen so gut klappt.

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Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihre Söhne, August 2025

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https://www.instagram.com/stories/clea_lacy/3798186223064581565/ "Saustall": Clea-Lacy Juhn zeigt ihren Alltag mit Zwillingen auf Instagram

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Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen, Januar 2025