"Habe ihn gehasst": Sylvester Stallone beneidete Co-Star

Sylvester Stallone (79) und Dolph Lundgren (68) gelten heute als zwei der bekanntesten Actionstars Hollywoods und haben im Laufe ihrer Karriere insgesamt sechs Filme miteinander gedreht. Doch als die beiden sich zum ersten Mal begegneten, war von Freundschaft oder Kollegialität noch keine Spur. Im Gegenteil: Sylvester hat jetzt in einem Interview, das auf dem YouTube-Kanal "An Experience With" veröffentlicht wurde, offen zugegeben, dass er seinen späteren "Rocky IV"-Kollegen anfangs schlichtweg gehasst hat. Der Grund dafür war vor allem purer Neid auf den schwedischen Schauspieler.

Sylvester beschreibt, wie seine Gefühle in dem Moment, als Dolph den Raum betrat, sofort in Hass umschlugen. Besonders dessen beeindruckende körperliche Erscheinung habe ihn dabei gestört. Der "Rocky"-Star sagt, sein Kollege habe mit seiner Größe, seinen Haaren, seinen Lippen sowie seinem Nacken und seinen Schultern "die Evolutionsskala um etwa tausend Jahre übersprungen". Doch nicht nur das Äußere des Schweden neidete ihm Sylvester – auch Dolphs Intelligenz sei ihm ein Dorn im Auge gewesen. Er hatte nämlich Chemieingenieurwesen studiert und sogar ein Stipendium für das renommierte MIT in den USA erhalten.

Trotz des holprigen Starts überwand Sylvester seine anfänglichen Gefühle offenbar vollständig. Nachdem die beiden in "Rocky IV" und "Rocky V" gemeinsam vor der Kamera standen, folgten trotz eines dramatischen Zwischenfalls vier weitere Zusammenarbeiten. Für die "Expendables"-Reihe holte Sly seinen einstigen Rivalen gleich dreimal zurück – Dolph verkörperte in allen drei Teilen die selbstironische Rolle des Gunnar Jensen. Insgesamt also eine bemerkenswerte Wandlung: Aus dem Neid von einst wurde eine langjährige berufliche Partnerschaft.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

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Getty Images Sylvester Stallone und Dolph Lundgren bei der "The Expendables 2"-Premiere im August 2012

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Dolph Lundgren und Sylvester Stallone bei den Dreharbeiten zu "Rocky IV" 1985