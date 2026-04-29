Tod von Nadia Farès (†57): Mel Gibson ist am Boden zerstört

Mel Gibson (70) muss schweren Herzens Abschied nehmen. Am 17. April verstarb seine gute Freundin und Filmpartnerin Nadia Farès mit 57 Jahren. Die Schauspielerin wurde laut Daily Mail wenige Tage vor ihrem Tod bewusstlos im Pool eines Fitnessstudios in Paris gefunden. Im Krankenhaus wurde sie wohl ins künstliche Koma versetzt, bevor sie einen Herzstillstand erlitt. Berichten einer Quelle zufolge ist Mel fassungslos über den Verlust seiner Freundin – denn Nadia sei seine "geheime Liebe" gewesen. "Er hat sie vielleicht mehr geliebt als sie ihn, aber sie hatten eine enorme Verbundenheit, die ihren Tod zu einem so unglaublichen Verlust macht", erklärt der Insider. Der Hollywoodstar sei am Boden zerstört.

Nadia und Mel standen 2022 für den Thriller "On The Line" zusammen vor der Kamera. Eine offizielle Beziehung gab es nie, doch laut des Insiders entwickelten sich im Laufe ihrer Freundschaft romantische Gefühle – vor allem auf der Seite des Oscar-Preisträgers. "Mel war in seinem Leben in viele Frauen verliebt, und Nadia Farès ist zweifellos eine der Frauen in seinem Leben, für die er aufgrund ihrer gemeinsamen Arbeit und ihrer unzerbrechlichen Freundschaft so viel Liebe und Respekt empfindet", meint die Quelle. Er habe die Französin von "ganzem Herzen geliebt" und ihr Tod in so jungem Alter sei für ihn niederschmetternd.

Der Tod von Nadia stellt die Beamten derzeit noch vor ein Rätsel. Sie galt eigentlich als geübte Schwimmerin, die regelmäßig bis zu viermal die Woche das Schwimmbad besuchte. Demnach ist es umso verwunderlicher, dass sie am Tag des Vorfalls plötzlich aufhörte, sich zu bewegen und unterging. Die umstehenden Badegäste reagierten schnellstmöglich, holten Nadia aus dem Wasser und führten eine Herzdruckmassage und Reanimation mit einem Defibrillator durch. Der Tod des Filmstars wurde durch seine beiden Töchter bekannt, die der Nachrichtenagentur AFP ein Statement gaben: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Nadia Farès am vergangenen Freitag bekannt. Frankreich hat eine große Künstlerin verloren, doch für uns ist es vor allem der Verlust unserer Mutter." Nadia wurde vor allem durch ihre Auftritte in Thrillern wie "Die purpurnen Flüsse" bekannt.

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Pascal Le Segretain/Getty Images, Jeff Spicer/Getty Images for Paramount Pictures Collage: Nadia Farès und Mel Gibson

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Getty Images Mel Gibson, Schauspieler

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