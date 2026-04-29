Mit Tim zusammen? Ariel reagiert auf Aussage von Suki Tegan

Schon seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Ariel (23) und Tim Kühnel mehr als nur Freunde sein sollen. Befeuert wurden diese unter anderem von Social-Media-Star Suki Tegan, die öffentlich behauptete, die beiden Realitystars seien ein Paar. Sowohl Ariel als auch Tim widersprachen dem vehement und stellten klar, dass zwischen ihnen keine Liebesbeziehung besteht. Doch Suki ließ sich davon nicht überzeugen und bestand weiterhin darauf, dass die beiden zusammen seien. Nun hat Ariel auf die Aussagen der Influencerin reagiert – und zwar mit einer deutlichen Botschaft in ihrer Instagram-Story.

Dort teilte die Reality-TV-Bekanntheit einen längeren Text, der offenbar auf die Vorwürfe und Gerüchte anspielen soll. "Redet ruhig weiter über mich. Ich weiß, ich bin euer Lieblingsgesprächsthema den ganzen Tag. Jeden Tag. Ihr analysiert mein Leben, meine Moves, meine Schritte, aber ich hab keine Ahnung, wer ihr überhaupt seid. Während ihr noch redet, leb ich. Während ihr zuschaut, gewinn ich. Macht euch ruhig weiter wichtig in euren eigenen Köpfen – ändert trotzdem nichts an der Realität. Und vergesst nicht: Am Ende des Tages bin ich immer besser als ihr meinen kleinen süßen Fangirls", schrieb sie in der Story. Mit diesen Worten signalisiert die TV-Persönlichkeit, dass sie die Diskussionen um ihr Liebesleben zwar mitbekommt, ihnen aber keinen Einfluss auf ihren Alltag zugesteht.

Ariel hatte sich durch ihre TV-Auftritte in diversen Realityformaten eine große Fangemeinde aufgebaut und ist inzwischen vor allem auf Social Media sehr präsent. Auch Tim ist als Realitystar einem breiten Publikum bekannt, sein Privatleben sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Suki wiederum hat sich in den vergangenen Jahren als Influencerin eine eigene Community geschaffen und teilt dort regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Zwischen den drei Netz-Stars kommt es nun immer wieder zu Berührungspunkten – vor allem, wenn es um Liebesfragen geht. Wie sich das Verhältnis der Beteiligten weiterentwickelt, behalten die Fans auf Instagram und Co. gespannt im Blick.

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Joyn Tim Kühnel, "Match My Ex"-Teilnehmer

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Instagram / evilsuki Suki Tegan, Influencerin