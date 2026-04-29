Zoë Kravitz soll ohne Harry zu Taylor Swifts Hochzeit kommen

Taylor Swift (36) steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre große Hochzeit mit Footballstar Travis Kelce (36) – doch ein Detail der Gästeliste sorgt jetzt für Gesprächsstoff. Laut einem Insiderbericht auf dem Substack-Kanal von Rob Shuter steht Zoë Kravitz (37) zwar auf der Liste der geladenen Gäste, ihr Verlobter Harry Styles (32) jedoch nicht. "Zoë ist eingeladen. Harry kommt nicht mit ihr", zitiert der Bericht eine Quelle. Dabei soll die Schauspielerin eine enge Freundin der Sängerin sein – die beiden kennen sich demnach mindestens seit 2016.

Der Grund für Harrys Abwesenheit liegt in seiner Vergangenheit mit der Braut: Der Musiker und Taylor waren von Ende 2012 bis Januar 2013 ein Paar. "Die Dinge zwischen Taylor und Harry endeten nicht gut. Öffentlich ist das längst Geschichte. Privat ist es immer noch heikel", erklärt der Insider. Taylor soll bei der Planung ihres großen Tages sehr darauf bedacht sein, dass sich alle Gäste wohlfühlen – auch Travis soll in die Überlegungen einbezogen sein. Zoë werde daher "solo" zur Hochzeit erscheinen.

Unterdessen haben Zoë und Harry selbst allen Grund zur Freude: Wie eine Quelle gegenüber dem Magazin Page Six offenbarte, sind die beiden verlobt – gerade einmal acht Monate, nachdem sie erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Erste Gerüchte um eine Romanze waren im August 2025 aufgetaucht, als die beiden beim gemeinsamen Spaziergang durch Rom händchenhaltend gefilmt wurden. Seitdem wurden sie regelmäßig zusammen gesichtet. Zoë war zuvor von August 2021 bis Oktober 2024 mit Channing Tatum (46) verlobt und war von Juni 2019 bis Dezember 2020 mit Karl Glusman (38) verheiratet.

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Kristy Sparow/Getty Images, Phillip Faraone/Getty Images for iHeartRadio Collage: Zoë Kravitz und Taylor Swift

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Imago Taylor Swift und Harry Styles, Dezember 2012

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift