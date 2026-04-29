Patrick Stewart lehnt "absurde" "Star Trek"-Episode ab

Er ist einer der beliebtesten Charaktere in der Geschichte von Star Trek – und doch gibt es eine Episode der Serie, die Patrick Stewart (85) bis heute ablehnt. Die Schauspielerin Gates McFadden, bekannt als Dr. Beverly Crusher aus "Star Trek: The Next Generation", hat nun in einem Gespräch mit Tawny Newsome aus "Star Trek: Lower Decks" ausgeplaudert, wie Patrick damals auf das Drehbuch zur Episode "Sub Rosa" reagiert hat. Laut TrekMovie.com, das über das Gespräch berichtete, zitierte Gates ihren Kollegen mit den Worten: "Das ist doch absurd!" – und machte damit keinen Hehl aus seiner Ablehnung.

Bei "Sub Rosa" handelt es sich um eine Episode der siebten Staffel von "The Next Generation", in der Dr. Crusher nach dem Tod ihrer Großmutter auf eine schottisch anmutende Kolonie reist und dort auf einen mysteriösen Mann namens Ronin trifft. Dieser entpuppt sich als geisterähnliche, energiebasierte Lebensform, die sich über Generationen an die Frauen aus Crushers Familie gebunden hatte. Die Episode lehnte sich stark an gotische Liebesromane mit übernatürlichen Elementen an – ein Stil, der so gar nicht zum sonstigen Ton von "Star Trek" passen wollte. Auf der Bewertungsplattform Internet Movie Database kommt die Folge nur auf 4,8 von 10 Sternen. Gates selbst erzählte in dem Gespräch, dass sie beim Lesen des Drehbuchs dachte: "Das kann doch nicht euer Ernst sein."

Heute hat Gates aber ihren Frieden mit der Episode gemacht – und kann sogar herzlich darüber lachen. "Inzwischen nehme ich es an, weil ich es einfach urkomisch finde. Ich meine, ich habe gelernt, den grünäugigen Orgasmus von Crusher zu lieben. Das passiert ja nicht jeden Tag, ein grünäugiger Orgasmus", sagte sie laut TrekMovie.com. Patrick spielte in "The Next Generation" ab 1987 den Captain Jean-Luc Picard und wurde mit der Rolle schnell zur Ikone der gesamten Franchise. Zuletzt war er in der Spin-off-Serie "Star Trek: Picard" in seiner Paraderolle zu sehen.

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Getty Images Patrick Stewart und Gates McFadden bei der Imax-Vorführung von "Picard" im AMC The Grove 14 in Los Angeles, 19. April 2023

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Getty Images Patrick Stewart bei der Audie Awards Gala im Avalon Hollywood & Bardot in Los Angeles, 4. März 2024

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Getty Images Gates McFadden bei der Imax-Vorführung von "Picard" im AMC The Grove 14 in Los Angeles, 19. April 2023

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