Skandal um Amy Winehouse: Stylistin bricht ihr Schweigen

Amy Winehouses (†27) enge Freundin und Stylistin Naomi Parry hat sich in einem seltenen Interview zu dem erschütternden letzten großen Bühnenauftritt der Sängerin geäußert. Im Juni 2011 – nur wenige Wochen vor Amys Tod am 23. Juli desselben Jahres – stand die Sängerin sichtlich betrunken auf der Bühne in Belgrad, Serbien, und wurde vom Publikum ausgebuht. Naomi sagte gegenüber The Times, dass sie damals verzweifelt versucht habe, den Auftritt zu verhindern: "Ich war die einzige Person, die sie angefleht hat, Amy nicht auf die Bühne zu schicken." Die Stylistin, die heute 40 Jahre alt ist, fügte hinzu: "Ich konnte nicht einmal zuschauen, es war unerträglich. Unmenschlich. Das war der Auslöser für den Absturz, der sie das Leben kostete. Sie war so gebrochen davon."

Naomi hatte für die Tour eigens zwölf Kleider entworfen, darunter ein Neckholder-Kleid mit Bambusprint, das Amy beim Belgrad-Konzert trug. Nach dem Tod der Sängerin widmete sich die Stylistin dem Erhalt von Amys Erbe und organisierte Ausstellungen, die neben der Musik auch das unverwechselbare Erscheinungsbild der Künstlerin würdigten. Die Kleider und andere Gegenstände aus dem Besitz der Sängerin waren jedoch zuletzt Gegenstand eines Rechtsstreits. Amys Vater Mitch Winehouse (75) hatte Naomi und deren Freundin Catriona Gourlay beschuldigt, absichtlich verschwiegen zu haben, dass sie Gegenstände aus Amys Nachlass versteigert hätten. Ein Londoner High Court wies diese Klage in dieser Woche vollständig ab. Richterin Sarah Clarke bezeichnete Mitch dabei als "unzuverlässigen Zeugen" und "zu aggressiven Reaktionen neigend".

Naomi meldete sich nach dem Urteil auch in den sozialen Medien zu Wort und erklärte, die Entscheidung stelle die Wahrheit wieder her, könne aber nicht ungeschehen machen, was die jahrelangen Vorwürfe ihr persönlich, gesundheitlich und beruflich angetan hätten. Im Interview beschrieb sie das Verhalten von Mitch auch mit Blick auf vergangene Situationen als geprägt von "Schreien, Aggression und Einschüchterung" – und kritisierte, dass es gegenüber Amy an Mitgefühl gemangelt habe. Amy starb am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren an einer versehentlichen Alkoholvergiftung in ihrem Haus in Camden. Nur drei Tage zuvor hatte sie noch gemeinsam mit ihrer Patentochter Dionne Bromfield (30) auf der Bühne des Roundhouse in Camden getanzt.

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Getty Images Naomi Parry bei der Enthüllung eines Wandbilds zur Ankündigung der Amy-Winehouse-Ausstellung des Design Museum in Camden, London, 14.9.2021

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Getty Images Mitch und Amy Winehouse im Februar 2008

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