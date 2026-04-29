Ryan Gosling verrät: Dieser Filmmoment lässt ihn nicht los

Eine bestimmte Filmszene lässt Ryan Gosling (45) seit Jahren nicht los – und jetzt hat er sie kurzerhand noch einmal zum Leben erweckt. In einem Werbeclip für seinen neuen Film "Der Astronaut – Project Hail Mary" stellte der Schauspieler jene berühmte Tanzpose nach, die ihn seit dem Erscheinen von "La La Land" im Jahr 2016 verfolgt. Wie ein Post von E-Talk CTV auf Instagram zeigt, erklärte Ryan dazu: "Es gibt einen Moment, der mich verfolgt, in dem Emma [Stone] und ich tanzen. Ich wusste nicht, dass dies das Plakat für den Film werden würde."

Bei der besagten Szene handelt es sich um eine Tanzsequenz gegen Ende des Films, in der Ryans Figur Sebastian und Emma Stones Figur Mia miteinander tanzen. In der abschließenden Pose hielt er seine Hände dabei auffallend flach – statt sie, wie eigentlich choreografiert, aufrecht zu halten. Diese ungewöhnliche Handhaltung wurde von Tänzerinnen und Tänzern später liebevoll als "Hamburger Hand" bezeichnet. Für seinen aktuellen Film griff Ryan die Pose nun bewusst noch einmal auf und setzte sie in einem Werbevideo gekonnt in Szene.

"Der Astronaut – Project Hail Mary", für den Ryan derzeit die Werbetrommel rührt, ist ein Science-Fiction-Abenteuer, in dem er an der Seite von Sandra Hüller (47) zu sehen ist. Die deutsche Schauspielerin ist international vor allem durch ihre Rolle in "Toni Erdmann" bekannt. "La La Land", in dem Ryan als Jazzpianist Sebastian einer angehenden Schauspielerin den Kopf verdrehte, war seinerzeit einer der meistdiskutierten Filme des Jahres – unter anderem, weil er bei der Oscar-Verleihung fälschlicherweise zunächst als bester Film ausgerufen wurde, bevor der Irrtum live auf der Bühne korrigiert wurde.

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Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026

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Landmark Media Press and Picture Emma Stone und Ryan Gosling in "La La Land"

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Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London