Vogue Williams drohte ihrem Ehemann Spencer mit Trennung

Vogue Williams (40) drohte ihrem Mann Spencer Matthews (37) während seiner schlimmsten Trinkphasen mit einer Trennung. In Katherine Ryans (42) Podcast "I’m A Celebrity" erinnerte sich die irische Moderatorin daran, wie kritisch die Situation war, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war: "Ich erinnere mich, als ich mit Theodore schwanger war und die Dinge mit Spenny und seinem Trinken ein bisschen außer Kontrolle gerieten", schilderte sie. Sie habe sich damals klar positioniert: "Ich habe mich einfach zu ihm umgedreht und gesagt: 'Das ist nicht wirklich das Leben für mich. Und wenn du das weiter so machen willst, ist das völlig in Ordnung. Aber ich werde nicht dabei sein.'" Laut Vogue war das zwar eine Art Ultimatum, aber kein Zwang: "Ich habe nicht gesagt: 'Du musst aufhören.' Ich habe nur gesagt: 'Ich will das nicht.'"

Spencer habe daraufhin innegehalten und eingesehen, dass sein Alkoholkonsum tatsächlich ein ernstes Problem war. Der Realitystar, der früher als City-Trader Abend für Abend bis zu zehn Pint trank, hatte seinen Konsum im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. Zuletzt trank er heimlich, versteckte Flaschen zu Hause und log seine Familie an, wenn er gefragt wurde, ob er getrunken hatte. In einem früheren Gespräch mit der Moderatorin Ulrika Jonsson (58) schilderte er, wie er durch die Empfehlung einer Kontaktperson zur Anonymen Alkoholiker-Gruppe in Kilburn gelangte, die ihn schließlich auf den Weg zur Nüchternheit brachte. Spencer ist nach eigenen Angaben seit 2018 rückfallfrei.

Das Paar heiratete ebenfalls 2018 und hat gemeinsam drei Kinder: Theodore, Gigi und Otto. Dass die Beziehung der beiden heute stabil ist, zeigte sich zuletzt auch nach außen hin. Spencer und Vogue verbrachten gemeinsam mit den Kindern einen entspannten Familienurlaub auf der Karibikinsel St. Barts, wo sie sich als verliebtes Paar präsentierten.

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Getty Images Vogue Williams mit ihrem Mann Spencer Matthews

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Imago Vogue Williams bei den BRIT Awards 2026 in der Co-op-Arena in Manchester

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023