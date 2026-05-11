"Grip"-Moderator Hamid Mossadegh drohen vier Jahre Haft

Hamid Mossadegh, seit 2016 bekannt als Gesicht der RTLZWEI-Autoshow "Grip", droht eine drastische Zäsur in seinem Leben: In der Schweiz fordert die Staatsanwaltschaft laut Blick nun eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren für den Moderator. Der Vorwurf wiegt schwer, denn der 46-Jährige soll im Juni 2021 innerhalb weniger Stunden gleich sieben massive Tempoüberschreitungen begangen haben. Mit drei verschiedenen Luxussportwagen raste Hamid laut Anklage durch den Kanton Luzern, wobei er in einer 80er-Zone mit Tempo 185 gemessen wurde und innerorts die erlaubte Geschwindigkeit in einem McLaren P1 mehr als verdoppelte. Die Ermittler sprechen von einer besonders krassen Missachtung elementarer Regeln und einem hohen Risiko für Menschenleben.

Trotz der drohenden Haftstrafe blieb der prominente Autohändler der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht Ende April 2026 fern. Das Verfahren wurde daraufhin zwar vorerst unterbrochen, doch eine Flucht vor der Justiz ist zwecklos: Raserdelikte verjähren in der Schweiz erst nach 15 Jahren, womit der Fall Hamid bis mindestens 2036 verfolgen wird. Der Moderator selbst gab sich gegenüber Bild mittlerweile reumütig und räumte ein, dass ihm seine Verantwortung als Liebhaber schneller Autos heute deutlich bewusster sei. Er versicherte zudem, sich dem anstehenden Verfahren ohne Wenn und Aber zu stellen.

Besonders pikant an dem Fall ist, dass Hamid seine riskanten Fahrten mit Ferrari und Co. damals offenbar selbst auf seinem YouTube-Kanal für über 400.000 Follower inszenierte. Damit reiht er sich in eine Liste deutscher Prominenter ein, die die Strenge der Schweizer Verkehrsbehörden unterschätzten, wie etwa Rapper Samra, der sein Auto 2023 für ein Instagram-Foto im Üetliberg-Tunnel quer auf der Fahrbahn parkte. Während Samra für diese massive Gefährdung des Straßenverkehrs jedoch mit einer Geldstrafe davongekommen ist, steht für das beliebte "Grip"-Gesicht nach den besonders schwerwiegenden Verstößen weit mehr auf dem Spiel als nur Geld und der Führerschein.

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Imago Hamid Mossadegh beim Grand Opening des AMG Brand Center Hamburg am 18.09.2025

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Sollte "Grip" nach den Vorfällen an Hamid festhalten? Ja – jeder hat eine zweite Chance verdient. Nein – eine Trennung von ihm wäre das richtige Signal. Ergebnis anzeigen