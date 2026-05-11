So groß: Annika Lau teilt seltenes Bild ihrer drei Kinder

Zum Muttertag hat Annika Lau (47) ihren Fans auf Instagram einen ganz besonderen Einblick geschenkt: Die Moderatorin teilte ein seltenes Foto ihrer drei gemeinsamen Kinder. Darauf sind die Tochter und die beiden Söhne von Annika und Frederick Lau (36) in sommerlichen Outfits bei einem entspannten Spaziergang zu sehen. Damit ihre Follower sehen können, wie groß die Kleinen bereits geworden sind, versah Annika das Bild gleich mit den Altersangaben der drei: Die Älteste wird "bald zwölf", das mittlere Kind ist "frisch zehn" und das Nesthäkchen der Familie das "sweetest sechs".

Für Annika ist es nicht das erste Mal, dass sie ihre Kinder in den sozialen Medien in den Mittelpunkt stellt – solche Einblicke gibt es allerdings nur selten. Zu einem früheren Kinderfoto schrieb sie einst: "Alles was zählt!" Dass die Familie für das Paar oberste Priorität hat, ist kein Geheimnis. Frederick betonte mehrfach öffentlich, dass er heute viel seltener auf Events gehe und am glücklichsten zu Hause mit seiner Frau und den Kindern sei.

Doch wie sieht es eigentlich mit der Familienplanung aus? Vor zwei Jahren machte Annika im Interview mit Gala klar, dass sie nach drei Kindern einen Schlussstrich ziehen wollte. Zwar habe Frederick damals direkt nach der Geburt des dritten Kindes schon wieder Lust auf Nachschub gehabt: "Komm, noch eins", soll er gesagt haben, Annika bremste aber sofort: "Ich werde 45, jetzt ist es vorbei. Der Ofen ist aus."

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ActionPress Annika und Frederick Lau im Juli 2022

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Instagram / annikalauofficial Annika und Frederick Laus Kinder

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Getty Images Frederick und Annika Lau bei der Filmpremiere von "Vaiana 2"