Aussehen? Das liebt Ginger Costellos Freund Lukas an ihr

Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen zeigten sich Ginger Costello (39) und ihr Freund Lukas bestens gelaunt und sehr verliebt. Promiflash traf das Paar vor Ort und wollte von Lukas wissen, was er an seiner Partnerin besonders liebt. Der musste daraufhin nicht lange überlegen und schwärmte offen: "Also, man muss sich ja die Ginger nur mal ansehen. Sie sieht ja supergut aus", erklärte er stolz im Interview und verwies dabei auch auf ihren jüngsten Thailand-Urlaub, bei dem sie sich einem Facelift unterzogen hatte. Für Lukas steht fest: Seine Freundin zieht alle Blicke auf sich.

Doch nicht nur äußerlich beeindruckt Ginger ihren Partner. Lukas machte im Interview deutlich, dass er ihre Fähigkeiten im Alltag schätzt. "Sie kann supergut kochen. Sehr, sehr gut!", erzählte er lachend. Besonders wichtig sei ihm außerdem, dass man sich immer auf sie verlassen könne. "Und Ginger ist sehr liebenswert, sie unterstützt einen. Wenn man irgendwas braucht oder Hilfe benötigt, dann unterstützt sie einen da voll. Und man kann sich auch verlassen auf sie", schwärmte er weiter. Beim gemeinsamen Auftritt wirkten die beiden jedenfalls harmonisch und vertraut – und machten deutlich, wie glücklich sie miteinander sind.

Ginger und Lukas geben schon länger ein eingespieltes Paar ab. Zuletzt stand die 39-Jährige für die Show Reality Queens vor der Kamera und begab sich dafür in den Dschungel Kolumbiens. Dass sie die Zeit dort überstand und am Ende sogar den Sieg holte, hatte aber offenbar auch mit Lukas zu tun. Im Promiflash-Interview verriet die Ex von Bert Wollersheim (75), dass ihr Freund sie schon vor dem Abflug intensiv auf das Format vorbereitet hatte. Er hatte sich die erste Staffel angesehen, das Spielprinzip analysiert und mit Ginger eine klare Strategie ausgearbeitet. Während sie vor der Kamera um die Krone kämpfte, fieberte er demnach von zu Hause aus mit.

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Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

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Imago Ginger Costello-Wollersheim und Lukas Reiter beim BILD-Renntag, Mai 2026

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RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

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