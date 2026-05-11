Eskalation: Pete feuert gegen Kanye West mit Nazi-Sprüchen

Beim großen Roast zu Ehren von Kevin Hart (46) im Kia Forum in Los Angeles sorgte Pete Davidson (32) jetzt für reichlich Gesprächsstoff. Der Comedian verteilte auf der Bühne zunächst Spitzen gegen Tony Hinchcliffe und verglich ihn mit Charlie Kirk. Danach legte er noch einmal deutlich nach und richtete einen besonders derben Seitenhieb gegen Kanye West (48). Dabei witzelte Pete laut dem US-Portal TMZ über die frühere Auseinandersetzung mit dem Rapper: "Ich war in einem Beef mit Kanye, also habe ich schon Angriffe von besseren schwulen Nazis einstecken müssen." Der Spruch sorgte im Saal für spürbares Raunen und bringt die ohnehin lange schwelende Vorgeschichte der beiden nun erneut ins Rollen.

Kanye hatte in den vergangenen Jahren mit seinen antisemitischen Aussagen weltweit für Empörung gesorgt. Erst vor Kurzem versuchte der Rapper offenbar, die Wogen zu glätten, und veröffentlichte im Wall Street Journal eine groß angelegte Anzeige, in der er sich für seine Aussagen entschuldigte. Auch Petes Seitenhieb auf Kanyes Sexualität sorgt laut TMZ für Diskussionen, nicht zuletzt, weil Kanye inzwischen mit der Designerin Bianca Censori (31) verheiratet ist. Auf Plattformen wie X wird nun lebhaft darüber spekuliert, ob und wie Kanye auf die erneute Provokation reagieren könnte.

Die Spannungen zwischen Pete und Kanye reichen bis ins Jahr 2022 zurück. Damals war Pete mit Realitystar Kim Kardashian (45) liiert, die zuvor mit Kanye verheiratet war und mit ihm vier gemeinsame Kinder hat. In dieser Zeit wetterte der Rapper immer wieder öffentlich gegen den Comedian, gab ihm den abfälligen Spitznamen "Skete" und inszenierte in Musikvideos sogar symbolische Gewalt gegen ihn. Ob der Streit zwischen den beiden damit in die nächste Runde geht oder diesmal verpufft, bleibt allerdings abzuwarten.

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Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy, Cindy Ord/Getty Images for Fanatics Collage: Kanye West und Pete Davidson

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Imago Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys in Los Angeles

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