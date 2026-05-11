Einbruch: Zivilklage von Familie Pooth wurde abgewiesen

Verona Pooth (58) und ihr Ehemann Franjo Pooth (56) haben vor dem Landgericht Düsseldorf eine juristische Niederlage kassiert. Das Gericht wies laut Bunte ihre Zivilklage gegen einen Versicherungsmakler ab, bei dem das Ehepaar Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit einem Einbruch an Heiligabend 2021 gesehen hatte. Beim damaligen Einbruch in die Villa der Familie im Düsseldorfer Vorort Meerbusch wurde Veronas gesamter Schmuck gestohlen – darunter auch ihr Hochzeitsschmuck. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur. Den Pooths bleibt nun einen Monat lang die Möglichkeit, Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf einzulegen. Verona selbst war bei der Urteilsverkündung nicht anwesend.

Dem Versicherungsmakler hatten Verona und Franjo vorgeworfen, sie falsch beraten und unterversichert zu haben. Erst nach dem Diebstahl sei ihnen klar geworden, dass der entstandene Schaden durch die Versicherung nicht vollständig abgedeckt war, hatte die Moderatorin in der Verhandlung im März erklärt. Das Gericht hatte damals noch versucht, eine gütliche Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen – die Beklagte lehnte diesen Vorschlag jedoch ab. Nun also das klare Urteil zu Ungunsten der Pooths.

Verona, die ihren Lebensmittelpunkt bereits im Jahr 2025 nach Dubai verlegt hatte, hatte den Einbruch, bei dem die Täter unter anderem einen Tresor mitnahmen, damals gemeinsam mit Franjo öffentlich gemacht. Den gesamten Schmuck schätzte die Moderatorin auf einen Wert von über einer Million Euro. Ein Teil des Schadens wurde zwar reguliert, ein erheblicher Betrag blieb jedoch offen. Die Ermittlungsbehörden hatten die Untersuchungen bereits im Juli 2022 eingestellt – die Täter konnten nie identifiziert werden. Verona blickt jetzt beruflich nach vorne: Im Sommer moderiert sie die zweite Staffel der Sat.1-Show Villa der Versuchung.

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Imago Moderatorin Verona Pooth im Juli 2025 in Hamburg

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Imago Franjo und Verona Pooth, September 2025

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Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

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