Zah1des Manager wehrt sich: Fan-Kritik prallt an ihm ab

Diskussion um Zah1des (15) Manager Serdar Lunatix: Die Musikerin stand jetzt gemeinsam mit ihrem Manager beim OMR für ein Interview mit taff vor der Kamera und reagierte dabei auf die anhaltende Kritik an Serdar. Schon zuvor hatte der Manager bei vielen Fans für Stirnrunzeln gesorgt, da einige vermuteten, er wolle vor allem von Zah1des wachsender Aufmerksamkeit profitieren. Nun stellt er klar, dass hinter dem gemeinsamen Auftreten ein bewusstes Konzept steckt. Er orientiere sich am US-amerikanischen Hip-Hop, wo Manager und Produzenten häufig selbst Teil der öffentlichen Inszenierung sind: "Solange Zahide nicht sagt: 'Hey Abi, schalt mal einen Gang zurück', weil sie entscheidet", versichert Serdar.

Der Clip des Interviews sorgte laut Raptastisch in kürzester Zeit für eine Welle an Reaktionen in den sozialen Medien. Dabei prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander, und die Fans zeigen sich gespalten. "Der Typ denkt, dass er P. Diddy ist", spottet ein Nutzer auf Instagram, während ein anderer überzeugt ist, Serdar wolle nur "Fame". Weitere User prophezeien ein baldiges Ende der Zusammenarbeit und richten deutliche Warnungen an Zah1de: "Lauf Mädchen, lauf", fordert eine Person eindringlich. Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen, die Serdar verteidigen. "Die Botschaft von Serdar ist doch positiv und gut - wieso dieser grundsätzliche (Neid-)Hate?", schreibt ein Fan.

Es ist nicht das erste Mal, dass Zah1des Manager für Schlagzeilen sorgt. Zuletzt geriet er in die Kritik, nachdem Streaming-Star Knossi (39) von einem unangenehmen Aufeinandertreffen mit ihm bei einer Preisverleihung berichtet hatte. Für Serdar steht jedoch weiterhin nur eines im Fokus, wie er jetzt gegenüber taff betont: "Für mich ist ihre Karriere das Entscheidende. Es geht um sie, es geht nicht um mich." Auch die Musikerin selbst stärkt ihm den Rücken: "Meine Eltern achten auch auf genau dieselben Prinzipien wie Serdar", erklärt sie und fasst zusammen: "Er unterstützt mich einfach."

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Imago Zah1de beim OMR Festival in Hamburg, 2026

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Instagram / serdar_lunatix Zah1de mit ihrem Manager Serdar Lunatix beim Bambi 2025

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Imago Rapperin Zah1de bei der BVMI Artist Celebration Night in Berlin, Januar 2026

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