Gustav Schäfer lüftet Geheimnis um Tränen seiner Tochter

Bei Let's Dance hat Gustav Schäfer (37) in der diesjährigen Staffel einen der emotionalsten Momente überhaupt beschert. In der "Magic Moments"-Show teilte der Tokio Hotel-Schlagzeuger gemeinsam mit Tanzpartnerin Anastasia Maruster seine ganz persönliche Geschichte – nämlich den langen und schwierigen Weg zum Kinderwunsch. Den bewegenden Abend krönte er mit einem besonderen Überraschungsgast: Töchterchen Lotti betrat die Tanzfläche und tanzte mit ihrem Vater vor Millionen Zuschauern. Die Bilder gingen viral – und sorgten für reichlich Tränen, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Lotti selbst. Nun hat Gustav erklärt, was hinter den Tränen seiner kleinen Tochter steckte.

Nach seinem Ausscheiden kurz vor dem Viertelfinale äußerte sich Gustav gegenüber RTL über den tränenreichen Abend seiner Tochter: "Klar geht es ihr gut. Ich meine, klar wird sie jetzt überflutet von Emotionen. Klar wird sie auch traurig sein, aber ich glaube, sie freut sich auch, dass Papa wieder zu Hause ist." Der Musiker betonte dabei, dass es sich bei Lottis Tränen um Freudentränen gehandelt habe. Die gemeinsamen Momente auf dem Parkett habe die Kleine sichtlich in vollen Zügen genossen. Auch Anastasia schwärmte von der Begeisterung, die Lotti bereits während der Proben gezeigt hatte: "Sie hat so schnell gelernt und immer wieder gefragt: 'Können wir nochmal trainieren? Können wir nochmal machen?' Das war so süß."

Gustav selbst blickt trotz des Ausscheidens glücklich auf seine Zeit bei der Tanzshow zurück. Auch zu Hause soll der Tanz offenbar nicht ganz aus dem Alltag verschwinden. Er verriet mit einem Augenzwinkern, dass er sich gut vorstellen könnte, Anastasia auch künftig um Aufgaben zu bitten: "Vielleicht habe ich ab und zu mal den Spleen, dass sie mir ein paar Tanzschritte rüberschickt und ich dann quasi fertige Videos zurückschicken muss." Gustav ist Schlagzeuger der Rockband Tokio Hotel, die er gemeinsam mit den Zwillingen Tom (36) und Bill Kaulitz (36) sowie Georg Listing (39) gegründet hat. Die Band feiert seit ihrem Durchbruch im Jahr 2005 weltweite Erfolge.

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer mit seiner Tochter bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei der Auftaktshow von "Let's Dance" in den MMC Studios Köln

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RTL / Jörn Strojny Gustav Schäfer, "Let's Dance"-Kandidat 2026

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