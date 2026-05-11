Emely Hüffer wurde bei Oceans Geburt Gebärmutter entfernt

Influencerin Emely Hüffer (30) hat sich jetzt in einem emotionalen Podcast-Gespräch geöffnet und über eines der schwierigsten Kapitel ihres Lebens gesprochen: die Geburt ihres Sohnes Ocean im Januar 2023. Was einer der glücklichsten Momente ihres Lebens hätte sein sollen, entwickelte sich für Emely zu einem Kampf ums Überleben. Ausgerechnet am Muttertag schilderte die 30-Jährige in einer neuen Folge ihres Podcasts "Hot Soul by Emskopf" unter Tränen, wie traumatisch die Stunden rund um Oceans Geburt für sie waren. Am Ende musste ihr die Gebärmutter entfernt werden, um ihr Leben zu retten.

Emelys geplante natürliche Geburt musste wegen Komplikationen abgebrochen werden, und sie wurde für einen Kaiserschnitt ins Krankenhaus gebracht. "Ich habe viereinhalb Liter Blut verloren", beschreibt sie laut Gala im Podcast. Sechs Stunden lag sie bei vollem Bewusstsein auf dem Operationstisch: "Das ist die schlimmste und größte Nahtoderfahrung in meinem ganzen Leben. Ich habe einfach innerlich gedacht, ich sterbe gerade." Als alle anderen Optionen ausgeschöpft waren, teilten ihr zwei Ärztinnen mit Tränen in den Augen mit, dass nur die Entfernung der Gebärmutter ihr Leben retten könne. "Mir wurde meine Weiblichkeit weggenommen", fasst sie den Verlust zusammen.

Emely ist vielen durch die Netflix-Datingshow Too Hot to Handle: Germany bekannt, wo sie 2023 ihren Ex-Freund Kevin Njie (30) kennenlernte und mit ihm Sohn Ocean bekam. Im Jahr 2024 gab das Paar dann jedoch seine Trennung bekannt. Seitdem spricht Emely regelmäßig in ihrem Podcast "Hot Soul" über persönliche Themen und teilt offen ihre Gedanken mit ihren Zuhörern. In ihrer aktuellen Folge resümiert die junge Mutter: "Du bist nie wieder derselbe Mensch." Trotz der tiefen seelischen Narben blickt sie heute mit Dankbarkeit zurück: "Obwohl mir so viel weggenommen wurde, wurde mir auch Schönes geschenkt."

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, November 2025

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