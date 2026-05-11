Danni Büchner äußert sich zu Liebes-Gerüchten um Olli Pocher

Sind Daniela Büchner (48) und Oliver Pocher (48) etwa ein Paar? Dieses Gerücht macht gerade die Runde – und sorgt für Aufsehen. Ausgelöst wurde es durch eine Aussage des Rappers Kolja Goldstein im Podcast "SprichKLARTEXT" von Arafat Abou-Chaker. Der Musiker behauptete dort, die beiden händchenhaltend im Phantasialand gesehen zu haben. "Hab ich ihn erwischt", freute sich Kolja über seine vermeintliche Enthüllung. Danni ließ die Gerüchte daraufhin nicht lange im Raum stehen und meldete sich auf Instagram zu Wort.

Die Reaktion der Realitystar-Bekanntheit fiel zunächst ironisch aus: "Puuuuh, nun ist es raus!", schrieb sie – um dann schnell klarzustellen, dass sie das nicht ernst meint. "Das ist doch alles völlig irre! Wie aus 'Zwei Menschen laufen irgendwo' mittlerweile direkt eine heimliche Beziehung gemacht wird", stellte sie klar. Und auch was eine mögliche Romanze mit Oliver betrifft, ließ sie keinen Zweifel: "Zwischen Oli & mir gab es nie etwas Romantisches. Nicht damals & auch nicht heute."

Auf dem Papier haben die beiden tatsächlich einiges gemeinsam: Beide sind aktuell Single und beide sind fünffache Eltern aus jeweils zwei verschiedenen Ehen. Noch dazu haben sowohl Danni als auch Oliver Zwillingssöhne. Die Mallorca-Auswanderin ist Mutter von fünf Kindern und nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (†49) verwitwet. Oliver wiederum war unter anderem mit der Moderatorin Amira Aly (33) verheiratet, von der er sich 2023 trennte. Trotz aller Gemeinsamkeiten stellt Danni nun aber klar, dass sie und Oliver zwar einiges teilen – nur eben keine Romanze.

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Collage: Instagram / dannibuechner, Imago Collage: Daniela Büchner und Oliver Pocher

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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IMAGO / nicepix.world Daniela Büchner, April 2025