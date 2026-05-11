Emmy Russ packt über "Beziehung" mit Aleks Petrovic aus

Emmy Russ (27) hat jetzt offen über ihre frühere "Beziehung" mit Aleksandar Petrovic (35) gesprochen – und dabei einige überraschende Details enthüllt. Im Podcast "Inside Reality" mit Moderatorin Marlisa Rudzio (36) blickte die Realitystar-Ikone auf eine Zeit zurück, die sie als äußerst belastend beschreibt. Kennengelernt hatten sich die beiden bei der Couple Challenge. Noch bevor Emmy zu Kampf der RealityAllstars eingezogen ist, befanden sie sich in der Kennlernphase – und ausgerechnet einen Tag vor ihrem Einzug erfuhr sie, dass Aleks bereits eine neue Bekanntschaft hatte und mit einer anderen Frau in der Sauna saß. Zu diesem Zeitpunkt seien die beiden allerdings schon nicht mehr exklusiv gewesen.

Im Rahmen der Show flirtete Emmy ein wenig mit Kandidat Paco (30). Was ihr jedoch nachhaltig in Erinnerung geblieben ist: ein Moment, in dem Aleks sie auf offener Straße anschrie, weil ein Kollege aus Madrid sie angerufen hatte. "Irgendwann hab ich einfach gemerkt, dass es nicht klappt", erklärte sie im Podcast. Diese Eifersucht sei nichts für sie gewesen – die "rosarote Brille" sei ihr in diesem Moment gefallen. Danach trafen sich die beiden noch einmal und einigten sich auf eine klare Absprache: "Dann kam er und dann haben wir uns die Hand darauf gegeben, dass wir das jetzt wirklich für Aufmerksamkeit machen." Emmy betonte dabei, dass sie kein Interesse an reinem Ruhm habe: "Ich hab das für Geld gemacht. Ich mache nichts umsonst."

Die gemeinsame Zeit öffentlich an Aleks' Seite hinterließ bei Emmy deutliche Spuren. "Es war sehr belastend, die Frau an der Seite von Aleks Petrovic zu sein", so die heute 27-Jährige. Sie berichtet von einem massiven Hasssturm, den sie in dieser Form noch nie erlebt hatte, und davon, dass er sie mitunter manipuliert und öffentlich bloßgestellt habe. "Das war eine Hate-Welle, die ich vorher noch nie erlebt hatte. Ich hatte einen sehr guten Ruf vor ihm." Emmy gesteht außerdem, dass sie ihr Strahlen während dieser Zeit vollständig verloren hat – obwohl sie auch einräumt, dass Aleks ihrer Einschätzung nach zumindest eine Zeit lang wirklich Gefühle für sie gehabt habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, November 2025

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Ariel und Emmy Russ, "#CoupleChallenge" 2026