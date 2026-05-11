Er muss nach nur einem Tag bei "Match My Ex" ausziehen

In der neunten Folge von Match My Ex auf Joyn erlebt Calvin Steiner ein schnelles Ende seines Abenteuers in der Villa: Er muss die Show bereits nach nur einem Tag wieder verlassen. Verantwortlich dafür ist ausgerechnet sein eigener Kumpel Julius Tkatschenko, der neu in der Villa ist und in der aktuellen Matching-Runde entscheiden muss, welchen der verbleibenden Männer er mit seiner Ex Anna Iffländer (30) verkuppelt. Zur Wahl stehen dabei Calvin und Daniel Fischer – und Julius entscheidet sich, fair zu spielen und Daniel mit Anna zu vermatchen. Damit steht der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer ohne Partnerin da und muss die Villa verlassen.

Anna hatte im Vorfeld noch gezittert und ihre Befürchtungen geäußert: "Was ist, wenn Julius mich mit seinem Bro Calvin vermatcht und nicht mit Daniel?" Doch der ließ lieber seinen Kumpel im Stich. Daniel zeigte sich erleichtert und lobte gegenüber den anderen Teilnehmern die Entscheidung seines Mitstreiters: "Das war richtig korrekt von dem Julius." Anna reagierte ebenfalls dankbar und kommentierte die Wahl ihres Ex knapp: "Super, danke Julius. Ich bin stolz auf dich. Da hast du einmal etwas richtig gemacht." Calvin selbst zeigte sich enttäuscht: "Ich will eigentlich nicht ausziehen, aber that's the game."

Calvins Abgang ist nicht der erste überraschend frühe Abschied in dieser Staffel. Bereits zuvor musste Emma Fernlund (25) nach nur zwei Tagen in der Villa ihre Koffer packen – damals, weil Neuzugang Joanna Lamprianidou die Matching-Konstellation durcheinanderbrachte. Joanna ist nun mit Rob Solo verkuppelt, während Julius in dieser Runde Henna als Partnerin zugeteilt bekommt, mit der ihn früher eine langjährige Freundschaft-Plus-Beziehung verband. Sabrina Wlk wird außerdem mit Alan Wey verkuppelt und Christin Pawlowski mit Tim Kühnel (29). Francesca Brinley bleibt mit Leandro Fünfsinn (26) vermatcht und Aurelia Lamprecht (27) mit Calvin Ogara.

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Joyn/Renè Lohse Der Cast von "Match My Ex" 2026

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Joyn Calvin Steiner bei "Match My Ex" 2026

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Joyn Daniel Fischer und Anna Iffländer bei "Match My Ex" 2026

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