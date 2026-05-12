"Wundervolle Männer": Das denkt Dennenesch Zoudé als Single

Dennenesch Zoudé ist derzeit Single – und das macht der Schauspielerin offenbar nichts aus. Im Gegenteil: Die 59-Jährige, die vor allem durch ihre Auftritte im ZDF bekannt ist, verriet gegenüber dem Magazin Bunte, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genießt. "Gerade bin ich zutiefst happy und entdecke das Leben als Single neu. Es gibt wundervolle Männer in meinem Leben, aber ich bin nicht verliebt", erklärt sie im Gespräch. Dennoch fügt sie hinzu: "Aber wenn ich jemanden treffen sollte, der mein Herz berührt und ich seins, wäre ich bereit für eine neue Liebe", so die Schauspielerin. Einsam fühle sie sich nach der Trennung von ihrem letzten Partner keineswegs.

Zuletzt war Dennenesch mit dem Unternehmer Stephan Köhler liiert, doch inzwischen sind die beiden nicht mehr zusammen. Ob sie nach ihm noch eine weitere Beziehung hatte, ist nicht bekannt. Die Schauspielerin betont im Interview, wie wichtig ihr innere Stille und Eigenständigkeit sind: "Man muss mit sich selbst klarkommen, wenn es leise wird um einen herum. Auf der einen Seite Eigenständigkeit, auf der anderen Seite Nähe zu einem geliebten Menschen zuzulassen", lautet ihr Credo. In Beziehungen suche sie nach einer Begegnung auf Augenhöhe, um gemeinsam die Liebe feiern zu können.

Genau diese Art von Liebe habe Dennenesch einst mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Carlo Rola, erlebt. Er starb im März 2016 im Alter von 57 Jahren – ein Schicksalsschlag, der sie tief erschütterte. "Carlos Tod war eine riesige Herausforderung für mein Leben. Er war mein bester Freund, mein größter Vertrauter, mein Fels, mein Ehemann, mein Seelenpartner", erinnerte sie sich und fuhr fort: "Er war alles für mich, und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen." Dennoch habe sie tief in sich gewusst, dass sie gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen würde. "Man muss sich selbst retten, das ist meine Erfahrung", so die Schauspielerin. Die Ehe mit Carlo beschreibt sie bis heute als etwas Besonderes und fügt hinzu: "Ich bin so dankbar, dass ich das schon erleben durfte."

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Getty Images Dennenesch Zoudé, 2025

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Getty Images Dennenesch Zoudé bei der Premiere von Cirque du Soleil "Alizé" im Theater am Potsdamer Platz in Berlin

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Gisela Schober/Getty Images Dennenesch Zoudé und Carlo Rola

Dennenesch als glücklicher Single – welchen Weg würdet ihr ihr zusprechen? Team Single-Glow: Genieße die Freiheit, solange es sich gut anfühlt! Team Neue Liebe: Wenn's funkt, ab in das nächste große Abenteuer! Ergebnis anzeigen