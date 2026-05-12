Annika schwanger? Schwiegertochter-Ingo ist nicht geschieden

Schwiegertochter gesucht-Star Ingo Peters (35) bringt Licht in den aktuellen Stand der Dinge. Trotz monatelanger Trennung ist die Ehe mit Annika Peters noch nicht geschieden. In einer offenen Fragerunde beantwortet Ingo auf Instagram die neugierigen Fragen seiner Follower rund um Scheidung und wie es um Annikas neue Liebe steht – und ob sie vielleicht schwanger ist. Ingo erklärt: "Nein, ein Scheidungstermin ist noch nicht in Sicht. Man hat nur die Scheidung eingereicht. Aber sobald ich einen Termin habe und, wenn zum Beispiel 1.8. draufsteht, um 10 Uhr, dann werde ich den selbstverständlich auch posten."

Zu Annikas Privatleben möchte er sich hingegen nicht äußern. Denn beide sind mittlerweile mit neuen Partnern liiert. Sehen will Ingo seine Ex nach eigener Aussage nur noch einmal – beim Termin vor Gericht. Auf die Nachfrage nach Annikas aktuellem Partner und möglichen Babynews reagiert der Realitystar unmissverständlich: "Ganz ehrlich, das ist mir schnurzegal. Die sollen ihr Leben leben, wie sie wollen. Mich interessiert das nicht. Ich lebe mein Leben, wie ich das will." Auch die Tatsache, dass Annika ihren Instagram-Account deaktivierte, lässt er unkommentiert.

Annika und Ingo trennten sich vor rund einem Jahr überraschend. Grund dafür war ein neuer Mann an Annikas Seite. Nach großem Herzschmerz fand die Datingshow-Bekanntheit aber ebenfalls eine neue Liebe in Steffi. "Ich kann sagen, ich bin auf jeden Fall megaglücklich. Bei mir könnte es nicht besser laufen. Es läuft supermegageil. Was eine andere oder meine Ex macht, ist mir egal", betont Ingo heute vehement. Zwar leben die zwei noch nicht zusammen, wohnen dafür aber nur zehn Minuten auseinander.

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Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi

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Instagram / annikapeters90 Annika Peters und ihr neuer Partner Daniel