Obduktionsergebnis von Lara Joy Körners Sohn (†19) bekannt

Das Obduktionsergebnis im Fall des verstorbenen Remo Aimé Pollert steht fest: Der 19-jährige Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) wurde tot in der Isar in München aufgefunden. Eine Passantin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr an der Ludwigsbrücke eine Leiche im Wasser entdeckt hatte. Wie Bild berichtet, ergab die Obduktion nun, dass Remo ertrunken ist. Die genauen Umstände seines Todes bleiben jedoch weiterhin unklar.

Zeugen, die Aufschluss über die Ereignisse vor seinem Tod geben könnten, gibt es bisher keine. Für die Ermittler des zuständigen Kommissariats 12 des Polizeipräsidiums München ist vor allem von Interesse, wo sich Remo kurz vor seinem Tod aufgehalten hat. In unmittelbarer Nähe zur Ludwigsbrücke befindet sich der bekannte Techno-Club "Blitz", dessen Überwachungsaufnahmen die Ermittler anfordern könnten. Auch Türsteher und Barkeeper könnten befragt werden. Da keine Straftat vorliegt, sind die Möglichkeiten der Ermittler jedoch eingeschränkt. Ein Polizist erklärte gegenüber dem Newsportal, es sei "gut möglich, dass nie geklärt werden kann, was davor passiert ist".

Vor Kurzem meldete sich auch die Familie öffentlich zu Wort. In einer gemeinsamen Erklärung, die Bild vorlag, nahmen Remos Geschwister, Eltern und Freunde Abschied. In der Mitteilung hieß es: "Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 – 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz. Wir sind, schmerzen, trösten, teilen – um die Kerze in der Mitte." Außerdem richteten sich die Angehörigen direkt an Remo: "Die Erfahrung, die Du uns geschenkt hast und immer noch schenkst, können wir noch nicht in Worte fassen. Wir erforschen diese Erfahrung gerade gemeinsam in Liebe, Schmerz, Staunen, tiefem Wissen und tiefer Verbundenheit."

Anzeige Anzeige

Imago Lara Joy Körner beim 47. Bayerischen Filmpreis im Prinzregententheater in München, 23. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Lara Joy Körner beim Best Brands Award 2025 im Bayerischen Hof in München

Anzeige Anzeige

Imago Lara Joy Körner und Heiner Pollert beim Captain’s Dinner von Mandarin Oriental, Juli 2010