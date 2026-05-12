Netflix-Doku "POLDI" zeigt Lukas Podolski ganz persönlich

Lukas Podolski (40) gewährt auf Netflix tiefe Einblicke in sein Leben – und das buchstäblich: Im Trailer zur Doku "POLDI", die ab dem 4. Juni auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird, zeigt der Weltmeister von 2014 kurzerhand seinen nackten Hintern. Doch die Dokumentation hat laut Bild mehr zu bieten als diesen frechen Moment. Sie begleitet den 40-Jährigen an den wichtigsten Stationen seines Lebens: von seiner Herkunft in Polen, wo seine Familie aus Katowice und Zabrze stammt, über seine Anfänge als Karrierefußballer in Köln und Bergheim bis hin zu seinen Stationen in Istanbul und Kobe. Dabei zeigt Poldi sich so persönlich wie selten zuvor.

Neben seiner Karriere dreht sich die Doku um Themen wie Herkunft, Identität und Familie. Zu Wort kommen dabei nicht nur enge Weggefährten und Familienmitglieder, sondern auch prominente Namen aus dem Fußball – darunter Bastian Schweinsteiger (41), Toni Kroos (36), Thomas Müller (36), Oliver Kahn (56), Joachim Löw (66), Claudio Pizarro (38) und Andrés Iniesta (42). Im Trailer zeigt sich Lukas bereits mit trockenem Humor: "Sehe ich aus wie 40?", fragt er dort in die Kamera. Außerdem begleitet die Kamera ihn bei seiner letzten Saison als Profi – zumindest war das ursprünglich der Plan. Was dann wirklich passiert ist, wird erst in der Doku selbst enthüllt.

Lukas hat sich schon lange nicht nur als Fußballer, sondern auch als Unternehmer einen Namen gemacht. Bereits während seiner aktiven Profikarriere baute er sich ein zweites Standbein auf, unter anderem mit dem Festival "Glücksgefühle". Netflix setzt damit auf einen der beliebtesten deutschen Fußballer überhaupt. Der Streamingdienst hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, 2026 gleich mehrere Doku-Formate mit deutschen Prominenten zu starten – neben "Poldi" sind das etwa Produktionen zu Shirin David (31) und den Zarrellas sowie eine dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz".

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Getty Images Lukas Podolski im Januar 2012

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Getty Images Lukas Podolski, Fußballer

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Getty Images Lukas Podolski, Oktober 2020