Romina Palm: "Habe keinen Zugriff auf Christians Konto"

Romina Palm (26) räumt mit Gerüchten über Luxus und Finanzen in ihrer Beziehung auf. In einer neuen Instagram-Story erklärte das Model, wie sie und Partner Christian Wolf (30) mit Geld umgehen und was an den Spekulationen wirklich dran ist. Romina sagte auf Instagram unmissverständlich: "Ich habe keinen Zugriff auf Christians Konto", und stellte klar, dass sie keine Kreditkarte von Christian nutzt und auch kein sogenanntes Taschengeld erhält. Die Influencerin betonte zugleich, dass Christian in vielen Situationen großzügig ist und häufig Rechnungen übernimmt – ein Punkt, den zuletzt auch Christian selbst öffentlich angesprochen hatte und dabei erwähnte, dass Romina in seinem Testament bedacht ist.

Zu ihrem eigenen Lifestyle gab Romina weitere Einblicke. Sie verdiene ihr eigenes Geld und wolle finanziell auf eigenen Beinen stehen, erklärte sie. Materielle Dinge seien ihr nicht das Wichtigste. Ihren Alltagsschmuck kaufe sie, wie sie schilderte, meist bei günstigeren Labels, lediglich ein Ring und ein Armband seien teurere Stücke. Wenn Christian im Restaurant zahlt, dann weil er es gern tue – sie erlebe oft, wie er mit Freunden fast darum ringe, die Rechnung zu übernehmen. Aktuell sei auch eine Designertasche Thema. Romina stellte klar, dass sie sich diese selbst leisten könne. Gemeinsam mit Christian darüber zu entscheiden, mache ihr aber mehr Freude als ein Alleingang. "Ich verdiene mein eigenes Geld", unterstrich sie, "Ich habe und möchte auch keinen Zugriff auf sein Konto. Ich bin trotzdem sehr dankbar, dass Christian mir viele Möglichkeiten gibt."

Hinter den klaren Worten steht eine Dynamik, über die Christian vor Kurzem in einer Fragerunde sprach: Bei größeren Ausgaben trage er meist den Löwenanteil, weil Romina sich stark um Tochter Hazel und den Haushalt kümmert. Von "Taschengeld" wollte er dabei nichts wissen. Abseits der Finanzfragen konzentriert sich die Influencerin auf Familie und Content, teilt Alltagsmomente mit Hazel und Einblicke in ihre Beziehung – und setzt privat laut eigener Aussage eher auf gemeinsame Erlebnisse als auf teure Statussymbole.

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel