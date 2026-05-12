Neue Details zum Tod von Lara Joy Körners Sohn bekannt

Nach dem tragischen Tod von Remo Aimé Pollert in der Isar liefert die Münchner Polizei nun neue Details zu den Umständen des Vorfalls. Der 19-jährige Sohn von TV-Star Lara Joy Körner (47) war am Samstagmorgen, dem 9. Mai, im Bereich der Ludwigsbrücke leblos im Fluss aufgefunden worden. Wie ein Polizeisprecher nun gegenüber der Abendzeitung erklärte, war die Leiche normal bekleidet – Remo trug keine Badehose. Die Ermittler gehen weiterhin von einem Unglück aus, die genaue Todesursache steht noch nicht fest.

Ob Alkohol oder andere Drogen eine Rolle spielten, sollen weitere Untersuchungen klären. Die Staatsanwaltschaft München I prüft derzeit eine Obduktion, ein konkreter Zeitpunkt für diese Entscheidung ist aber noch offen. Zuständig für den Fall ist das Kommissariat 12, das Todesermittlungen führt. Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gab es laut Polizei nicht, der Körper wurde ins Institut für Rechtsmedizin in München gebracht. Eine Passantin hatte Remo am Samstagmorgen gegen 9.44 Uhr entdeckt, daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die ihn leblos unter der Brücke barg.

Auch Diana Körner (81), Lara Joys Mutter und Remos Großmutter, hat sich inzwischen geäußert. "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen", sagte die 81-jährige Schauspielerin gegenüber Bild. Und weiter: "Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen." Lara ist Mutter von vier Söhnen und war von 2005 bis 2013 mit dem Rechtsanwalt und Unternehmer Heiner Pollert verheiratet, aus dieser Verbindung stammt Remo. Die Schauspielerin wurde einem breiten Publikum durch Auftritte in Serien wie Das Traumschiff und Verfilmungen der "Rosamunde Pilcher"-Reihe bekannt.

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Imago Lara Joy Körner bei den Best Brands Awards in München, Februar 2025

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