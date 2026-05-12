Nicht unschuldig: Schwere Vorwürfe gegen Beatrice & Eugenie

Royal-Biograf Andrew (66) Lownie erhebt harte Vorwürfe gegen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36): Die beiden Töchter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson (66) hätten jahrelang von den Kontakten ihrer Eltern profitiert und diese gezielt für ihre eigenen Karrieren genutzt. Im Interview mit der Daily Mail forderte der Autor die Schwestern nun dazu auf, ihre royalen Titel abzulegen und sich vollständig aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Stattdessen sollten sie sich auf ihre Karrieren und Familien konzentrieren.

Lownie ist Autor der nicht autorisierten Biografie "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", die sich mit den Kontroversen rund um Andrew und Fergie befasst. Gegenüber Daily Mail erklärte er: "Es gibt eine große PR-Kampagne, die die Unschuld der Prinzessinnen suggerieren soll – dass sie Kollateralschäden sind, dass sie nicht für die Sünden ihrer Eltern bestraft werden sollten. Aber alles, was ich bei meinen Recherchen herausgefunden habe, deutet darauf hin, dass sie Teil der gesamten Operation waren." Konkret wirft er den Schwestern vor, als Kinder auf Reisen mitgeflogen zu sein, die vom Steuerzahler finanziert wurden, Auftritte bei Veranstaltungen bezahlt bekommen zu haben und teure Geschenke – unter anderem von einem türkischen Milliardär – angenommen zu haben. Beide Jobs der Prinzessinnen – Beatrice in Rollen rund um Künstliche Intelligenz und Finanzen, Eugenie als Direktorin der Londoner Kunstgalerie Hauser & Wirth – basieren laut Lownie auf Kontakten, die sie über ihre Eltern geknüpft hätten.

Auch mangelnde Transparenz kritisiert der Biograf: "Wir hatten einen Moment, in dem Prinz William wollte, dass sie eine Überprüfung ihrer Geschäftsaktivitäten vornehmen. Ich glaube, sie haben das nicht getan, und das sieht nicht gut aus." Rund um die York-Schwestern brodelt es schon länger im britischen Königshaus. Bekannt ist, dass Prinz Williams Verhältnis zu seinen Cousinen angespannt ist und es im Palast eine sogenannte "Anti-York-Fraktion" geben soll. Eugenies dritte Schwangerschaft wurde zuletzt offiziell vom Buckingham Palace bekanntgegeben – König Charles III. (77) zeigte sich dabei "entzückt". Obwohl ihr Vater Andrew seinen Prinzentitel verloren hat, dürfen Beatrice und Eugenie ihre royalen Titel behalten. König Charles hatte früher signalisiert, dass die Töchter nicht für Andrews Verfehlungen büßen sollten.

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Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018