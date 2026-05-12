"Bin geschockt": Realitystar Jennifer Iglesias hat Lymphödem

Reality-TV-Star Jennifer Iglesias (27) hat ihre Community mit einer persönlichen Gesundheitsnachricht überrascht: In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass bei ihr ein Lymphödem diagnostiziert wurde. "Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade so schockiert. Habe gerade einfach erfahren, dass ich Lymphödem habe", behauptete Jennifer. Die Influencerin schilderte, sie sei eigentlich wegen eines anderen Anliegens beim Arzt gewesen, doch ein Clip auf Social Media brachte sie zum Grübeln. Der Mediziner untersuchte sie daraufhin und bestätigte: "Ja, du hast die Krankheit." Jennifer berichtete von einer frühen Diagnose: "Es macht jetzt richtig Sinn in meinem Kopf. Bin aber noch im Anfangsstadium."

In einem weiteren Clip teilte Jennifer ihre Pläne offen mit ihren Followern. Denn als "waschechte Sportmaus" habe sie bereits konkrete Schritte im Blick. "Was ich versuche, ist diese OP zu umgehen. Weil ich nicht das ganze Absaugen möchte", erklärte sie weiter auf Social Media. Stattdessen will die Reality-TV-Darstellerin vorbeugen und aktiv nach passenden Therapien suchen. Jennifer nannte beispielsweise Massagen, die gegen Wassereinlagerungen helfen könnten.

Ein Lymphödem ist eine chronische Schwellung, die entsteht, wenn Lymphflüssigkeit im Gewebe nicht richtig abfließen kann. Häufig sind Arme oder Beine betroffen. Ursachen können angeboren sein oder als Folge von Verletzungen und medizinischen Eingriffen auftreten. In frühen Stadien kommen oft konservative Maßnahmen wie Lymphdrainage, Kompressionsversorgung und angeleitete Bewegung zum Einsatz, während bei schweren Verläufen teils auch operative Verfahren diskutiert werden. Trotz ähnlicher Symptome sollte es nicht mit einem Lipödem verwechselt werden. Unter anderem thematisierte YouTuberin Maren Wolf (34) ihre Leidensgeschichte mit der chronischen Krankheit. Ihre Diagnose machte sie erstmals vor rund sieben Jahren publik.

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Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesia, Realitystar

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Imago Jennifer Iglesias bei Fame Fighting 2025

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Instagram / marenwolf Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026