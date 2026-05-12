Das kritisieren Fans am Muttertagsgeschenk für Carmen Geiss

Zum Muttertag haben Davina Shakira Geiss (22) und ihre Schwester Shania (21) ihre Mutter Carmen (61) mit einem besonderen Moment überrascht: Die beiden Töchter schenkten dem ehemaligen Model einen riesigen Blumenstrauß – und eine im Vergleich dazu eher kleine, handgeschriebene Karte. Carmen war sichtlich gerührt und teilte den Moment auf Instagram mit ihren Followern. "Es gibt für eine Mutter kaum etwas Schöneres, als zu spüren, dass die eigenen Kinder einen von Herzen lieben", schwärmte sie. Dass die beiden mit 21 und 22 Jahren noch so herzlich zu ihrer Mama seien, sei "heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit mehr." Doch was als süßer Muttertagsgruß gedacht war, zog schnell die Aufmerksamkeit der Internetgemeinde auf sich – und nicht nur die wohlwollende.

Auch die Karte habe Carmen tief berührt: "Und wenn man dann noch diese liebevoll geschriebene Karte liest, spürt man einfach, wie viel Liebe darin steckt." Doch viele Nutzer sahen das anders. Im Kommentarbereich stürzten sich zahlreiche Fans auf die Rechtschreibung der Karte – besonders die fehlende Großschreibung der Nomen fiel auf. "Schön, aber die Rechtschreibung ist vielleicht schon länger her …?", meckerte ein Nutzer. Anderen missfiel die schlichte Gestaltung der Karte: "Ich finde die Karte sehr lieblos. Am Muttertag darf es bunt, Glitzer und Schimmer sein." Gleichzeitig sprangen andere Follower den Schwestern bei und verteidigten die Geste: "Eine Person postet eine süße Karte und Menschen haben nichts Besseres zu tun, als sich über ihre Schriftart und Rechtschreibung aufzuregen. Bitte gebt euer Handy ab und findet Glück und Empathie."

Für Carmen ist der Muttertag offenbar ein besonders emotionaler Feiertag. In ihrem Post blickte sie auch auf ihre schwierige Vergangenheit zurück: "Nach neun Fehlgeburten und einer Eileiterschwangerschaft weiß ich jeden einzelnen Moment mit meinen Kindern noch mehr zu schätzen", resümierte sie merklich ergriffen. "Für mich sind sie wirklich ein Geschenk Gottes." Zuletzt war Carmen, die mit ihrer ganzen Familie im Rahmen ihrer eigenen Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie bei RTLZWEI zu sehen ist, vor allem als glamouröser Society-Gast in Erscheinung getreten, etwa bei einem opulenten Maskenball in Venedig, zu dem sie gemeinsam mit Ehemann Robert Geiss (62) gereist war.

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Instagram / carmengeiss Davina, Carmen und Shania Geiss im Dezember 2023

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Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Mai 2026