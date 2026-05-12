Tabea Heynigs Sohn (8) schläft immer noch bei seinen Eltern

Tabea Heynig (55) schwärmt von ihrem Sohn Monty und einer ganz besonderen Familienroutine. Die Schauspielerin, bekannt aus der Soap Unter uns, verriet gegenüber Bild, dass der Achtjährige noch nie in seinem eigenen Kinderzimmer geschlafen hat – und das ist für sie vollkommen selbstverständlich. "Monty hat noch nie in seinem Kinderzimmer geschlafen. Er schläft immer noch bei uns, und ich finde das bezaubernd", erzählte die 55-Jährige, die offen ihre schmerzhaften Erfahrungen mit einer Brust-OP teilte. Das gemeinsame Kuscheln und die abendlichen Gespräche liegen ihr dabei besonders am Herzen.

Für Tabea ist das Familienbett vor allem eine Möglichkeit, die Bindung zu ihrem Kind zu stärken: "Wir kuscheln einfach wahnsinnig gerne. Wir reden auch immer noch viel vor dem Einschlafen, das bringt uns als Familie auch noch näher zusammen." Nur wenn der Platz zu eng wird, weicht das Model, die sich bereits für den Playboy ablichten ließ, selbst ins Kinderzimmer aus. Von Montys Entwicklung zeigt sie sich rundum begeistert: "Er ist ein wahnsinnig toller Junge." Und sie fügte hinzu: "Ich habe das beste und innigste Verhältnis zu meinem Kind."

Tabea war 47 Jahre alt, als sie zum ersten Mal Mutter wurde. Gegenüber RTL beschrieb sie Monty damals als "absolutes Wunschkind". Rückblickend sagt sie heute, dass die späte Mutterschaft zwar nicht einfach gewesen sei, sie aber umso dankbarer dafür sei. "Ich wollte schon immer Mutter werden", betonte sie. Dass sie dieses Glück noch erleben durfte, empfindet Tabea, die 2006 durch ihre Rolle als Französischlehrerin Anne Siebert in der ARD-Daily-Soap Verbotene Liebe einem breiteren Fernsehpublikum bekannt wurde, als etwas ganz Besonderes.

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Getty Images Tabea Heynig im November 2021

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ActionPress Tabea Heynig im November 2019 in Köln

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Mathis Wienand/Getty Images Tabea Heynig, Schauspielerin