Jamie Foxx und Alyce erwarten wohl erstes gemeinsames Kind

Jamie Foxx (58) darf sich offenbar bald wieder über Nachwuchs freuen: Der Hollywoodstar erwartet mit seiner Freundin Alyce Huckstepp ein Baby. Das berichtet nun das US-Portal TMZ und beruft sich dabei auf mehrere Quellen aus dem Umfeld des Paares. Demnach soll Alyce bereits seit einigen Monaten schwanger sein. Unklar ist bisher, wann das Kind zur Welt kommen wird und ob die beiden einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Jamie und seine Partnerin wurden erstmals 2022 als Paar öffentlich wahrgenommen, als sie gemeinsam bei der Premiere seines Netflix-Films "Day Shift" auftauchten.

Wie TMZ weiter meldet, hatten sich Jamie und Alyce Anfang 2025 zunächst getrennt, fanden aber im Laufe des vergangenen Jahres wieder zusammen. Spätestens seit ihrem Liebes-Comeback im Sommer wurden die beiden immer wieder turtelnd gesichtet, unter anderem bei gemeinsamen Reisen. Besonders auffällig: Paparazzi-Fotos zeigten Alyce zuletzt mit weiterer Kleidung und einem deutlich runderen Bauch. Offiziell bestätigt haben der Schauspieler und seine Freundin die Schwangerschaft bislang nicht. In der Vergangenheit hielt Jamie sein Liebesleben meist weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Für Alyce ist das Baby laut dem Bericht ihr erstes Kind. Jamie hingegen bringt bereits zwei Töchter aus früheren Beziehungen mit in die Patchworkfamilie. Seine ältere Tochter Corinne kam 1994 zur Welt, 2008 folgte Tochter Anelise. Beide stehen ihrem berühmten Vater immer wieder öffentlich zur Seite, etwa auf roten Teppichen oder bei Events. In Interviews schwärmte der Oscarpreisträger wiederholt von seinem engen Verhältnis zu seinen Kindern und betonte, wie wichtig ihm die Rolle als Vater ist. Nun scheint sich seine Familie erneut zu vergrößern – an der Seite von Alyce, die den Schauspieler schon seit einigen Jahren begleitet.

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Getty Images Jamie Foxx bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Jamie Foxx, Filmstar

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Getty Images Corinne Foxx, Jamie Foxx und Anelise Foxx in Los Angeles bei den Grammy Awards