Unerlaubte Werbung: Dua Lipa verklagt Elektrokonzern Samsung

Dua Lipa (30) geht juristisch gegen den Elektroriesen Samsung vor: Die britische Popsängerin hat den südkoreanischen Konzern in Kalifornien auf mindestens 12,75 Millionen Euro Schadenersatz verklagt. Laut der Klageschrift, die das Branchenmagazin Variety veröffentlicht hat, soll Samsung ein Foto von ihr ohne ihre Zustimmung und ohne Bezahlung auf der Verpackung eines Fernsehers verwendet haben. Das besagte Bild zeigt Dua hinter der Bühne beim Austin City Limits Festival in Texas – aufgenommen im Jahr 2024. Der Elektrokonzern habe das Foto auf den Kartons seines Fernsehers U7900F abgedruckt und damit für das Gerät geworben, obwohl die Sängerin dem zu keinem Zeitpunkt zugestimmt hatte.

In der Klageschrift heißt es, Dua habe Samsung bereits im vergangenen Jahr aufgefordert, das Bild zu entfernen. Der Konzern soll darauf jedoch "abweisend und gefühllos" reagiert und die Nutzung einfach fortgesetzt haben. Neben dem Schadenersatz fordert die Klage deshalb auch ein sofortiges Nutzungsverbot. Als Belege für den Werbewert des Fotos werden in dem Dokument Beiträge aus sozialen Netzwerken zitiert, in denen Nutzer offen zugaben, den Fernseher nur wegen des Bildes gekauft zu haben. "Ich hatte gar nicht vor, einen Fernseher zu kaufen, aber als ich die Verpackung sah, habe ich mich doch dazu entschlossen, ihn zu kaufen", heißt es in einem der zitierten Beiträge. Samsung hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

Dua Lipa, die mit Hits wie "One Kiss", "Levitating" und "Houdini" weltweit bekannt wurde, gehört zu den erfolgreichsten Popkünstlerinnen der Gegenwart und hat mehrere Grammy Awards gewonnen. Die Sängerin und ihr Team betonen, Dua sei bei der Auswahl von Produktempfehlungen "äußerst selektiv" – eine unautorisierte Werbepartnerschaft wie diese sei daher undenkbar. "Frau Lipas Gesicht wurde ohne ihr Wissen, ohne ihre Zustimmung und ohne jegliche Mitsprache, Kontrolle oder Einflussnahme prominent für eine Massenmarketingkampagne für ein Konsumprodukt verwendet", heißt es in der Klageschrift weiter.

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Getty Images Dua Lipa am 19. Oktober 2024 in Cleveland, Ohio

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Getty Images Dua Lipa bei der "Radical Optimism"-Tour in Dublin

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Instagram / dualipa Dua Lipa, August 2025