Schwere Krankheit: NASCAR-Champion Kyle Busch stirbt mit 41

Die NASCAR-Welt steht unter Schock: Kyle Busch, zweifacher Champion der NASCAR Cup Series und einer der erfolgreichsten Rennfahrer in der Geschichte des Sports, ist am 21. Mai im Alter von 41 Jahren gestorben. Nur wenige Stunden, nachdem seine Familie mitgeteilt hatte, dass er aufgrund einer "schweren Krankheit" ins Krankenhaus eingeliefert worden war, wurde sein Tod in einer gemeinsamen Erklärung von NASCAR und seinem Rennteam Richard Childress Racing bekanntgegeben. Kyle hinterlässt seine Ehefrau Samantha sowie die beiden Kinder Brexton und Lennix.

Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. In der Erklärung, die NASCAR auf X veröffentlichte, heißt es: "Unsere gesamte NASCAR-Familie ist am Boden zerstört über den Verlust von Kyle Busch. Ein zukünftiger Hall of Famer, Kyle war ein seltenes Talent, eines, das nur einmal in einer Generation vorkommt." Kyle wird als hartnäckig, leidenschaftlich und außergewöhnlich talentiert beschrieben. Man habe spüren können, wie sehr ihm sein Sport am Herzen lag. Weiter heißt es: "NASCAR hat heute einen Giganten des Sports verloren – viel zu früh. In dieser unglaublich schweren Zeit bitten wir alle, die Privatsphäre der Familie zu respektieren."

Kyle galt als einer der Rekordhalter in Sachen Siege in den drei großen NASCAR-Topserien mit über 100 Siegen insgesamt. In seiner mehr als zwei Jahrzehnte umspannenden Karriere sicherte er sich zweimal den Titel in der NASCAR Cup Series und prägte den Sport auch als Teambesitzer in der Truck Series nachhaltig. Seine kompromisslose Fahrweise und sein Auftreten brachten ihm den Spitznamen "Rowdy" ein, der auch seiner Fangemeinde, der "Rowdy Nation", den Namen gab. Zuletzt war er für das Rennwochenende am Charlotte Motor Speedway eingeplant, das er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr bestreiten konnte.

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Getty Images Kyle Busch, April 2026

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Imago Kyle Busch bei den ESPY Awards 2010 im Nokia Theatre L.A. Live in Los Angeles

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Getty Images Kyle Busch, Mai 2026

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