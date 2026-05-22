Vivica A. Fox erobert mit 60 Jahren jetzt Hollywood neu

Vivica A. Fox meldet sich mit einer klaren Botschaft zu Wort: Altern in Hollywood ist kein Grund, sich von der Leinwand zu verabschieden – im Gegenteil. Die Schauspielerin, die am 30. Juli ihren 62. Geburtstag feiert, ist momentan so beschäftigt wie nie und hat gegenüber der Daily Mail ausgeführt, warum Frauen ab 40 in der Filmbranche endlich mehr Anerkennung bekommen. "Ich glaube, dass man mit 50 fabelhaft, mit 60 frech, mit 70 noch verführerischer und mit 80 großartig sein kann", sagte sie. Als leuchtende Beispiele ihrer Generation nennt sie unter anderem Meryl Streep (76), Jennifer Lopez (56) – und sich selbst. Auch Martha Stewart (84), die mit 81 Jahren als älteste Frau das Cover von "Sports Illustrated Swimsuit" zierte, ist für sie ein Zeichen des Wandels.

Neben ihren Aussagen über das Älterwerden sprach Vivica in dem Interview auch über ihre Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz in der Filmbranche. "Ich bin kein Fan von KI, ich will nicht lügen, weil ich glaube, dass sie die Kreativität einschränkt, wenn es ums Schauspielern geht", erklärte sie. Als Schauspielerin seien es oft spontane, ungeplante Momente am Set, die eine Figur wirklich zum Leben erwecken – und diese organischen Augenblicke ließen sich nicht durch einen Computer ersetzen. Gleichzeitig zeigte sich Vivica insgesamt optimistisch für die Zukunft der Frauen in Hollywood und lobte dabei Produzentinnen wie Shonda Rhimes (56).

Aktuell ist Vivica in dem Thriller "Plan C" zu sehen, in dem sie eine Krankenschwester spielt, die in einer gekaperten Schönheitsklinik in Gefahr gerät. Bei den Dreharbeiten zu einer Kampfszene zog sich die Schauspielerin sogar eine kleine Beule zu – ließ sich davon aber nicht beirren. "Ich habe 'Kill Bill' gemacht. Komm schon!", rief sie ihrem Filmpartner zu, der zu behutsam mit ihr umging. "Kill Bill" ist ein Herzensthema für sie geblieben: Vivica würde sehr gerne an einem dritten Teil mitwirken und erklärte, es sei "eine Ehre" gewesen, damals neben Uma Thurman (56), Daryl Hannah (65) und Lucy Liu (57) unter der Regie von Quentin Tarantino (63) zu stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vivica A. Fox im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep bei einem Fototermin in London, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Vivica A. Fox im Mai 2024 in Los Angeles