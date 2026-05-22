Podcast-Eklat: Lala Kent und Mauricio Umansky zoffen sich

Der Zoff zwischen Lala Kent (35) und Mauricio Umansky (55) eskaliert! In ihrem Podcast "Untraditionally Lala" teilte Realitystar Lala jetzt heftig gegen den "Real Housewives of Beverly Hills"-Bekannten aus. Auslöser ist eine einfache Direktnachricht auf Instagram: Mauricio soll der "Vanderpump Rules"-Bekanntheit darin vorgeschlagen haben, sich auf einen Kaffee zu treffen. Wie das Portal TMZ berichtet, wirft er Lala inzwischen vor, sie habe ihn damit öffentlich so hingestellt, als wollte er sie anbaggern – und nannte sie deshalb eine "verdammte Lügnerin". Lala lässt sich das nicht gefallen und schießt nun zurück.

In der neuen Podcast-Folge erhebt die Influencerin schwere Vorwürfe gegen Mauricio. Sie behauptet, seine Nachricht mit der Kaffee-Einladung nie geöffnet und auch nie beantwortet zu haben. Stattdessen habe sie nur im Podcast darüber gesprochen, dass es "keine Chance" gebe, dass sie sich mit ihm treffen würde, weil sie seine Absichten nicht einschätzen könne. Der Immobilienunternehmer sah sich dadurch offenbar in ein falsches Licht gerückt und reagierte laut TMZ mit der heftigen Anschuldigung, Lala sei eine Lügnerin. Genau darauf geht sie jetzt ein – und nennt ihn im Gegenzug einen "Verlierer" und ein "Kind". Außerdem stichelt sie, er sei "alt genug, um mein verdammter Vater zu sein" und hätte sie nicht öffentlich bloßstellen müssen.

Lala ist Reality-Fans vor allem durch "Vanderpump Rules" ein Begriff, wo sie mit ihren offenen Worten und privaten Einblicken in ihr Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen sorgt. In ihrem Podcast spricht sie regelmäßig über Dating, Mutterrolle und ihren Alltag in Los Angeles. Mauricio kennt das Rampenlicht ebenfalls gut: Der Unternehmer wurde an der Seite von Kyle Richards bei "Real Housewives of Beverly Hills" bekannt und ist inzwischen auch mit eigenen TV-Projekten präsent. Beide bewegen sich damit in derselben Reality-Welt und begegnen sich immer wieder bei ähnlichen Veranstaltungen und in den sozialen Medien.

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Getty Images, Getty Images Lala Kent und Mauricio Umansky

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Getty Images Lala Kent bei der Premierenparty zu Staffel 11 von "Vanderpump Rules" im Hollywood Palladium, Los Angeles

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Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer