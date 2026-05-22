Kritisch? Cheyenne Ochsenknecht gut gelaunt am Schlachttag

Cheyenne Ochsenknecht (25) meldet sich mit bester Laune bei ihren Followern. Zu einem Selfie in ihrer Instagram-Story schreibt sie grinsend: "Guten Morgen vom Schlachthof." Dazu kommen zwei Videos, die sie zum einen mit ihrem Matcha in der Hand zeigen und zum anderen einen Moment auf ihrem Bauernhof festhalten, der sicher nicht jedem gefällt. Im zweiten Clip ist ein Kälbchen zu sehen, das um einen Anhänger herumläuft. "Finde den Fehler", meint die Influencerin dazu. Offenbar sollte das Tier bereits verladen sein – auf dem Weg zum Schlachthof. Da Cheyenne die Aufnahmen in ihrer Story postet, bleiben die Kommentare fürs Erste aus. Allerdings wird ihre fröhliche Stimmung gepaart mit dem sensiblen Thema Schlachtung sicher dem einen oder anderen sauer aufstoßen.

Cheyenne lässt sich davon nicht beirren. Sie ist bekanntermaßen stolz auf ihr Landleben und teilt den Alltag auf dem Bauernhof offen und ehrlich – dazu gehören nun mal auch Themen wie der Besuch auf dem Schlachthof, was für viele Landwirte Alltag ist. Als Fleischproduzenten, was offenbar auch Cheyenne und ihr Mann Nino Sifkovits (31) sind, ist das Töten von Tieren notwendig, und für das Paar ist der ehrliche Umgang damit mit Sicherheit besser als das Beschönigen. Die 26-Jährige betonte schon in der Vergangenheit, dass das Leben auf dem Bauernhof für sie der perfekte Ausgleich zu dem Glamourleben ihrer berühmten Familie ist. "Es ist so cool, denn wenn ich hier durch den Ort fahre und die Kinder wegbringe, dann ist da einer im Traktor, der winkt mir und der Bäckerin, der winke ich", schwärmte sie 2024 in einem Promiflash-Interview.

Zudem ist sich Cheyenne auch für harte Arbeit nicht zu schade. In der Doku Diese Ochsenknechts betonte sie sogar, das einzige Mitglied ihrer Familie zu sein, das wirklich mit anpackt. "Es ist ja auch nicht böse gemeint. Und am Ende empfindet es jeder anders. Aber es ist doch Fakt, dass kein anderes Familienmitglied jemals wirklich körperlich gearbeitet hat – also im beruflichen Sinne", meinte die Tochter von Natascha (61) und Uwe Ochsenknecht (70). Immerhin arbeitet sie auf dem Bauernhof neben Dreharbeiten und rotem Teppich. Die Großstadt meidet sie bewusst und jede freie Minute fließt in die Hofarbeit: "Da wir privat eigentlich nie etwas unternehmen und unsere ganze Zeit in den Hof investieren, tut so eine Abwechslung mal ganz gut."

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Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Oktober 2024

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, auf ihrem Hof 2024

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Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2025