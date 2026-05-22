Tuscheln: Jennifer Saro kritisiert Umgang mit Behinderungen

Jennifer Saro (30) ist Mutter eines vierjährigen Sohnes, der mit dem Angelman-Syndrom zur Welt kam – und sie erlebt in ihrem Alltag immer wieder, wie Menschen auf ihr Kind reagieren. Neugierige Blicke, Getuschel, das Gefühl des Ausgegrenztwerdens: Das alles ist für die 30-Jährige keine Seltenheit. Im Interview mit Bunte sprach sie offen darüber, was sie an diesem Umgang stört – und wo für sie die Grenze liegt. "Natürlich kann mal jemand gucken, wenn ein Kind Orthesen trägt oder anders ist", sagte sie und fügte hinzu: "Wenn man Menschen sieht, die nicht in die Norm passen, kann man da mal hinschauen, aber bitte nicht hinter vorgehaltener Hand sprechen."

Darüber hinaus setzt sie sich dafür ein, das Wort "behindert" nicht als Schimpfwort zu verwenden: "Menschen mit Behinderung leisten jeden Tag Enormes, nur um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Das Mindeste, was wir als Menschen mit gesundem Körper und gesundem Geist tun können, ist, dieses Wort nicht einfach so zu benutzen." Und sie fügte hinzu: "Jeder von uns ist nur einen Unfall davon entfernt, selbst betroffen zu sein."

Privat konzentriert sich Jennifer ganz auf ihren Sohn, den sie liebevoll "Keksi" nennt. Die frühere Bachelorette lebt mit ihm in Dortmund bei ihrem Freund Alexander Meyer (35), dem Torwart von Borussia Dortmund. Jennifer strukturiert den Tag eng, damit Therapietermine, Pflege und kleine Pausen für gemeinsame Kuschelzeiten Platz finden. Auf Social Media zeigt die Mutter immer wieder kurze Einblicke in diese Routine, etwa wenn "Keksi" mit seiner Gehhilfe trainiert oder die beiden unterwegs sind. So wissen viele ihrer Follower bereits, wie anspruchsvoll ihr Familienleben ist – und wie viel Nähe, Geduld und Organisation dahinterstecken.

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, September 2025

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Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

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Instagram / jennifersaro Alex Meyer und Jennifer Saro, Mai 2025