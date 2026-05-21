27 Kilo weniger: Lizzo im Nippelketten-Korsett in Cannes

Auf dem roten Teppich der amfAR-Gala an der Côte d’Azur hat Lizzo (38) am Donnerstagabend alle Blicke auf sich gezogen: Die Sängerin erschien im knallblauen Korsett mit auffälligen Piercing-Details an der Brust und funkelnden Diamanten, die sich wie eine Kette über ihr Dekolleté legten. Der Glamour-Abend im legendären Hotel du Cap-Eden-Roc bei Cannes wird von Oscarstar Geena Davis moderiert. Auf der Bühne stehen neben Lizzo auch Robbie Williams (52) und Zara Larsson (28). Die Benefiznacht sammelt traditionell Millionen für die weltweite AIDS-Forschung.

Zu ihrem Eyecatcher trug die Musikerin einen eng anliegenden Fischschwanzrock aus sattem, blauem Satin, dazu skurrile lange Handschuhe, die ihre Hände optisch verdoppelten. Mehrere Lagen Diamantschmuck schmiegten sich um Hals und Arme, die Kette lag wie ein funkelndes Band über der Korsage. Die exklusive Gala gilt als das wichtigste Fundraising-Event von amfAR, The Foundation for AIDS Research. Laut Veranstalterangaben kommen jedes Jahr Millionenbeträge zusammen: Zuletzt waren es rund 17 Millionen US-Dollar, insgesamt bereits über 265 Millionen. Unter den Auktions-Highlights sind in diesem Jahr ein Kurzauftritt in der sechsten Staffel von "Emily in Paris" und eine Arktis-Expedition.

In den vergangenen Jahren hat Lizzo ihre Gesundheitsreise offen begleitet. Bis Anfang 2025 reduzierte sie ihr Gewicht nach eigenen Angaben um etwa 60 Pfund – rund 27 Kilo – und teilte Fortschritte immer wieder in Selfies. In einem Substack-Essay reagierte sie auf Kritik an der Veränderung: "Es ging mir nie darum, 'dünn' zu sein", schrieb sie. "Ich werde immer die Dehnungsstreifen und die Haut einer Frau haben, die viel Gewicht getragen hat. Und darauf bin ich stolz." Die Künstlerin schilderte, dass die bewusste Umstellung 2023 nach einer schweren persönlichen Krise begann, als ehemalige Tänzerinnen Klage einreichten – Vorwürfe, die sie entschieden bestritt. "Wenn eine Frau sich verändern will, sollte sie es dürfen", hielt sie fest. Und weiter: "Ich liebe mich, so wie ich mich immer geliebt habe, egal, was die Waage sagt."

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Getty Images Lizzo bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes

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Getty Images Lizzo bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, präsentiert von Chopard

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Getty Images Lizzo beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, präsentiert von Chopard