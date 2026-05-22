Sandy Meyer-Wölden verrät ihr Geheimnis für Frieden mit Olli

Nach turbulenten Jahren voller Schlagzeilen und öffentlicher Schlammschlachten herrscht bei den Pochers seit geraumer Zeit nun Waffenstillstand. Wie es dazu kam, erklärt Sandy Meyer-Wölden (43) jetzt überraschend offen im Bild-Interview und seziert dabei ungeschönt ihr heutiges Verhältnis zu Ex-Mann Oliver Pocher (48). Das Paar, das 2010 heiratete und drei gemeinsame Kinder hat, setzt nach all den Höhen und Tiefen mittlerweile voll auf Harmonie – dem Nachwuchs zuliebe. Für die 43-Jährige steht fest, dass dieser stabile Familienfrieden weitaus wichtiger ist als alte Verletzungen oder gekränkte Egos.

Dass die beiden heute so respektvoll miteinander umgehen können, war laut der gebürtigen Münchnerin jedoch ein verdammt harter Weg. "Indem man irgendwann entscheidet, dass Frieden wichtiger ist als Ego. Natürlich war das Arbeit", offenbart Sandy. Der Schlüssel zum Erfolg sei das Thema Vergebung gewesen – und zwar nicht nur dem Comedian gegenüber, sondern vor allem sich selbst. "Vergebung ist kein Geschenk an den anderen. Das ist eines der größten Missverständnisse unserer Generation. Es geht darum, inneren Frieden zu finden. Für sich selbst, aber auch für die Kinder", stellt das Model klar.

Während das Ex-Paar privat eisern als Elternteam funktioniert, haben die beiden beruflich einen mehr oder weniger klaren Schlussstrich gezogen. Anfang des Jahres beendete Sandy die Zusammenarbeit mit Oliver und stieg aus dem erfolgreichen, gemeinsamen Podcast aus. Ganz auf das Reden will die Fünffach-Mutter aber nicht verzichten. In ihrem neuen Herzensprojekt plaudert sie nun mit ihren Freundinnen Kate Hall (43), Sarah Valentina Winkhaus und Viktoria Becker ungeniert über Themen wie Beziehungen, Sex, Geld und Überforderung. Sandy will damit Schluss machen mit dem perfekten Schein der Powerfrau und setzt ab sofort auf radikale Ehrlichkeit – eine Haltung, die sie nun auch im Alltag mit Oli erfolgreich vorlebt.

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Action Press Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden beim Wiener Opernball 2024

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Mai 2010 in Antibes

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model