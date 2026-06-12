Comeback in Gefahr? Serena Williams' Partnerin ist verletzt

Serena Williams' (44) Comeback beim Rasenturnier im Queen's Club in London ist abrupt zu Ende gegangen. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin musste den Wettbewerb verlassen, nachdem ihre Doppelpartnerin Victoria Mboko am Donnerstagmorgen ihren Rückzug bekanntgab. Die 19-jährige Kanadierin hatte sich am Mittwoch bei ihrem Einzel gegen Karolina Pliskova verletzt, als sie auf dem Rasen ausrutschte und sich dabei am rechten Knie wehtat. Das bedeutet gleichzeitig das Weiterkommen von Leylah Fernandez und Laura Siegemund (38), die nun kampflos ins Halbfinale einziehen – gegen die beiden wären Williams und Mboko als Nächstes angetreten.

Dabei hatte das Comeback der Tenniswelt vielversprechend begonnen: Williams und Mboko gewannen ihr erstes Match im Queen's Club gegen Erin Routliffe und Nicole Melichar-Martinez in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:2. Dass sich Serena beim Turnier auch familiäre Unterstützung sicherte, berichtete The Athletic: Ehemann Alexis Ohanian (43) sowie die beiden Töchter Alexis Olympia und Adira River verfolgten den Auftritt auf der Tribüne, ebenso wie Freundin Lindsey Vonn (41). Wie es für Serena weitergeht, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Berlin Tennis Open, die am 15. Juni beginnen, stehen als Nächstes auf ihrem Plan. Als mögliche neue Doppelpartnerin dort soll laut The Sunday Times die Tschechin Karolina Muchova im Gespräch sein. "Jedes Turnier, das ich meinem Spielplan hinzufüge, fühlt sich gerade besonders an, und Berlin ist keine Ausnahme", sagte Serena.

Serenas Rückkehr auf die große Tennisbühne ist ein viel diskutiertes Thema. Nach ihrem letzten Auftritt bei den US Open 2022, bei dem sie angekündigt hatte, sich aus dem Profitennis "weiterzuentwickeln", widmete sie sich unternehmerischen Projekten. Im August 2023 brachte sie ihre zweite Tochter Adira zur Welt. Im vergangenen Jahr trat Serena dann wieder dem Dopingtestpool der International Tennis Integrity Agency bei – ein notwendiger Schritt für ein Comeback. Bei einer Pressekonferenz vor ihrem ersten Match im Queen's Club gab sich die zweifache Mutter gelassen: "Ich muss nicht gewinnen", sagte sie. "Ich habe mehr gewonnen, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben gewinnen, also ist es nicht so wichtig für mich."

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Getty Images Serena Williams und Victoria Mboko beim Doppelauftakt der Hsbc Championships im Queen’s Club in London

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Getty Images Victoria Mboko rutscht im Match gegen Karolina Pliskova bei den Hsbc Championships im Queen’s Club aus

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Getty Images Victoria Mboko und Serena Williams besprechen sich bei den HSBC Championships