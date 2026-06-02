Serena Williams steht wohl vor spektakulärem Comeback

Fast vier Jahre nach ihrem Abschied vom Profitennis könnte Serena Williams (44) schon bald wieder auf dem Platz stehen. Laut übereinstimmenden Berichten der Deutschen Presse-Agentur und der Bild-Zeitung plant die 23-fache Grand-Slam-Siegerin, die im vergangenen Jahr vor allem mit ihrer Abnehmstrategie polarisierte, eine Rückkehr beim WTA-Rasenturnier in Berlin. Das Turnier im Berliner Grunewald findet vom 13. bis 21. Juni statt und gilt als bedeutende Vorbereitung auf Wimbledon. Sollte Serena tatsächlich antreten, wäre es ihr erster Wettkampfauftritt seit ihrem emotionalen Abschied bei den US Open 2022.

Noch bevor das Gerücht die Runde machte, hatte es bereits anhaltende Spekulationen um einen anderen möglichen Comeback-Auftritt gegeben. Medien berichteten laut oe24.at, Serena könnte am Doppel des Turniers im Londoner Queen's Club teilnehmen, das am 8. Juni beginnt – an der Seite der kanadischen Spielerin Victoria Mboko. Die Kanadierin wurde bei den French Open auf das Thema angesprochen und antwortete: "Ich will ihr den Moment überlassen. Wenn sie bereit für ein Comeback ist, soll sie das auch verkünden." Damit heizte Victoria die Spekulationen rund um Serenas Rückkehr weiter an.

Hinweise auf ein mögliches Comeback hatten sich bereits im vergangenen Jahr verdichtet, als Serena sich wieder für Doping-Tests anmeldete – eine Voraussetzung für eine aktive Karriere auf der Tour. Auf die direkte Frage nach einem Comeback antwortete sie im Januar noch ausweichend: "Das ist weder ein Ja noch ein Nein. Ich weiß es nicht, ich werde einfach abwarten, was passiert." Für viele gilt die US-Amerikanerin und Mutter von zwei Töchtern als die beste Tennisspielerin der Geschichte. Ihre ältere Schwester Venus (45) ist auch mit 45 Jahren noch sporadisch auf der Tour aktiv.

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Getty Images Serena Williams beim Super Bowl, Februar 2025

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Getty Images Serena Williams, Mai 2025

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Getty Images Serena und Venus Williams im August 2018 in New York City